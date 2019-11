Autot

IS tutustui ensimmäisten joukossa uuteen Opel Corsaan: Nyt on kovia varusteita

Kaikissa Corsa-malleissa on tarjolla lukuisia uusia teknologioita ja kuljettajaa avustavia järjestelmiä. Näistä ensimmäistä kertaa pienten autojen segmentissä saataville tulevat myös led-matriisiajovalot. IntelliLux Led Matrix -nimiset, uusimman sukupolven korkearesoluutiokameran kontrolloimat kahdeksan led-elementtiä sopeuttavat jatkuvasti valoja vallitsevien olosuhteiden ja ympäristön mukaan.Lisävarusteena on saatavana myös mukautuva vakionopeudensäädin, joka sekin esitellään Corsassa ensimmäisen kerran. Myös katvealueenvaroitin ja erilaiset pysäköintiavustimet, kuten panoraamaperuutuskamera kuuluvat valikoimaan. Kaikkein kattavimmassa varustetasossa kuljettajan istuimessa on myös pikkuautoluokassa vielä erittäin harvinainen hieromatoiminto.Digipuolen osalta uuden Corsan varustelua voi nykymuodin mukaisesti täydentää myös Multimedia Navi -järjestelmällä tai 10-tuumaisella Multimedia Navi Prolla. Live Navigation -toiminto kertoo reaaliaikaista tietoa liikenteestä. Lisäksi autolla on yhteys tiepalveluun ja hätäpuhelumahdollisuus.Täyssähkömallin eli Corsa-e:n 50 kilowatin ajoakulla on kahdeksan vuoden takuu. Akun voi ladata pikalatauspisteessä 80 prosenttiin 30 minuutissa. Varaustilan voi tarkistaa kätevästi ”MyOpel”-sovelluksen avulla ja näin ollen optimoida muun muassa latausajankohtaa sekä kustannuksia.Ilta-Sanomat on parhaillaan tutustumassa Opel Corsaan Kroatiassa. Ajotunnelmista kerromme kilometrien kerryttyä.