Toyotan muoti­malli uudistuu ärjymmäksi – yksi ”lapsikin” menee kasvo­pesu­veden mukana





Toyota C-HR on japanilaismerkin mallistossa kohtuullisen tärkeä malli, joka on otettu Suomessakin hyvin vastaan huolimatta sen inspiroituneen nuorekkaasta muotoilusta. Tai ehkä juuri siksi menestys on ollut taattua. Tällä hetkellä noin joka kymmenes maassamme myyty Toyota on C-HR, mikä on hyvä saavutus, sillä onhan Toyotan mallikirjo nykyisin varsin laaja. Kaiken kaikkiaan Toyota C-HR on tällä hetkellä Suomen 11. myydyin automalli, jota on maassamme jo useita tuhansia kappaleita sen nuoresta iästä huolimatta.Kolmevuotias C-HR on nyt kuitenkin tullut siihen vaiheeseen, että ensimmäisiä parannuksia on aika tehdä. On ehkä hieman yliampuvaa puhua varsinaisesta faceliftistä, eli muodistavasta kasvojen pesusta, mutta kyllä autoon ihan oikeita uudistuksiakin on tehty. Ulkoisesti etupuskurin alaosaa ja sumuvalojen sijoittelua on muutettu entistä ärjympään suuntaan, ja varsinaisiin valoihin on edessä kuin takanakin muokattu näyttävämmät ratkaisut, takana ledein toteutetut.Takavaloja yhdistää nyt yhtenäinen, kiiltomusta spoilerintapainen muovilipare, mikä on Toyotan mielestä mainittavan arvoinen seikka.Sisätiloihinkin on pieniä parannuksia tehty, mutta suurin Suomea koskeva uudistus C-HR:ssä on ehkä sittenkin voimalinjaan liittyvä. Pieni 1,2-litrainen bensiiniturbo jää meiltä valikoimasta kokonaan pois, sillä sen kysyntä on jäänyt marginaaliseksi, vain muutamien prosenttien tasoon. Toyota kuitenkin jatkaa kyseisen mallin valmistamista, sitä ei vain tuoda Suomeen. Samalla C-HR menettää myös ainoan nelivetoversionsa, sillä jäljelle jääviin 1,8- litraiseen ja uuteen 2,0-litraiseen hybridivoimalinjojen yhteyteen nelivetoa ei ole saatavilla. Kasvojen pesulla on siis myös hintansa.Ilta-Sanomat on jo tutustunut uuteen C-HR:ään alkuviikosta, ja voit lukea lisää siihen liittyvistä ajotunnelmista ja uudistuksista tulevan perjantain paperiversiosta.