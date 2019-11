Autot

Valtio­varain­ministeri huolissaan poltto­aine­veron tuotosta – ”seuraavat vuodet ovat vaikeita”

12.11. 14:46

Polttoainevero Valtiovarain­ministeri Mika Lintilän https://www.is.fi/haku/?query=mika+lintilan (kesk) mukaan polttoaineveron tuoton kutistuminen on suuri huolenaihe valtion budjetille lähivuosina.

Valtiovarainministeri Lintilä myönsi mediatilaisuudessa tiistaina tupakkaveron tuoton pienenemisen olevan terveyspoliittisesti hyvä, mutta veropoliittisesti huono asia. Hän pitää kuitenkin polttoaineveron tuoton kutistumista sitä suurempana huolenaiheena valtion budjetille tulevaisuudessa.



– Saamme tällä hetkellä liikenteen verotuksesta kaikkinensa noin kahdeksan miljardia euroa verotuottoa, ja kun autot käyttävät koko ajan vähemmän (polttoainetta) ja jatkossa eivät ollenkaan, niin se on yksi liikenteen verotusta pohtivan työryhmän asia miettiä, mitä siinä tulee tapahtumaan, Lintilä sanoi.



Työryhmän on määrä saada työnsä päätökseen vasta maaliskuuhun 2021 mennessä. Lintilän mielestä aikaa ei ole yhtään liikaa, vaikka kello tikittää ilmastotoimille.



– Budjettiin on (tulossa) valtavasti paineita verotulon pienentymistä. Sen takia kokonaispalapelin yhdessä pitäminen on vaikeaa ja vaatii aikaa. Sanotaan että seuraavat vuodet ovat vaikeita, hän muotoili.