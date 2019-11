Autot

Miksi varsinkin dieselautoon kannattaisi nyt harkita maskisuojaa?

Maskisuoja hyödyttää ensi metreistä alkaen

Pohjois-Suomessa pakkaset ovat paukkuneet viime päivinä jo ihan kunnolla ja lunta näkyi viime viikolla maassa Etelä-Suomea myöten.Hyytävä viima ja korkeat pakkaslukemat kurittavat erityisesti dieselkäyttöisiä ajoneuvoja, sillä niiden osalta moottorin lämpeneminen on hitaampaa ja yleisesti ottaen dieselit myös hyytyvät tien poskeen bensa-autoja hiukan herkemmin rankoissa talviolosuhteissa.Yksinkertainen tapa suojata moottoria viimalta ja nopeuttaa sen lämpenemistä on joko itse tehty tai valmis merkkikohtainen maskisuoja.Etenkin kaupunkiajossa muutaman kilometrin lyhyet siirtymät ovat yleisiä, joten moottori ei ehdi kovassa pakkassäässä juurikaan lämpenemään.Auton keulalle kiinnitettävä maskisuojan idea on helpottaa tilannetta estämällä kylmän ilman pääsyä moottoritilaan, jolloin moottori lämpenee tehokkaammin ja autosta tulee myös kuljettajalle miellyttävämpi ajaa.Maskisuojan käyttö estää lisäksi lumen pääsyn moottoriin ja pienentää huohotinjärjestelmän jäätymisen riskiä, mikä on kohtalaisen yleinen ongelma etenkin talven kovimmilla pakkasilla.Kaupan päälle, kun moottori saavuttaa normaalin käyttölämpötilansa nopeammin, vähenevät myös polttoaineen kulutus ja pakokaasupäästöt.