Muotimalli: IS:n ensitestissä Audin uusi Citycarver – siis mikä?

Jos seikkailuhenkiset maasturimuodot ja niin sanottu premium kiinnostavat, mutta auton pitäisi silti olla ulkomitoiltaan sopivan ”kaupunkipieni”, voi vastaus jatkossa olla myös Audi A1 Citycarver.Jotenkin näin voi nyt kuvailla Audin tuoreinta uutuutta, joka olisi hyvin voinut ilmestyä myyntiin myös merkin Q-sarjaan brändättynä eli nimellä Q1. Jostain syystä näin ei kuitenkaan tapahtunut vaan nimeksi keksittiin Citycarver – ja ehkä hyvä niin, sillä A1 Citycarveriin ei ole esimerkiksi saatavana nelivetoa.Tekniikaltaan ja muotoilultaan nelimetrinen Audi A1 Citycarver perustuu joka tapauksessa Audi A1 Sportback -malliin, mikä tarkoittaa muun muassa samankokoisia sisätiloja sekä myös pitkälti samoja vakio- ja lisävarusteita.Perusluokan aaykköseen nähden autossa on kuitenkin nelisen senttimetriä enemmän maavaraa ja joukko seikkailuhenkisiä ulkonäköyksityiskohtia (esimerkkinä vaikkapa merkin Q-malleista tuttu kahdeksankulmainen etusäleikkö). Idea on siis sitä myöten hieman sama kuin vaikkapa Fordin Active -malleissa, joskin toki Audin ”paremman luokan” brändiin sulautettuna.Ajettavuudeltaan Citycarver jakaa siis varsin yllätyksettömästi A1-malliin pätevät arviot, mikä ei onneksi ole lainkaan huono asia. Muutaman kymmenen kilogrammaa aa-ykköstä suurempi elopaino ei juuri ajossa tunnu, vaikka näkyykin jonkin kymmeneksen pienempänä nollasta sataan -suoritusarvona.Ohjaus on A1:n tapaan tunnokas ja hyvä, minkä lisäksi myös tien epätasaisuudet ylittyvät niin sanotuksi pikkuautoksi varsin hyvin.Tilankäytöllisesti ilahduttavinta on tällä kertaa ulkomittoihin nähden varsin käytettävä takaistuin, mikä päihittää esimerkiksi Minin vastaavan melkeinpä mennen tullen. Myös tavaratila on luokassaan asiallinen ja monikäyttöinen. Lisäksi sisustus on hienosti viimeistelty ja ergonomisesti audimaisen toimiva, mutta ei istuinkorkeutta lukuun ottamatta eroa A1 Sportbackin vastaavasta käytännössä mitenkään.Kuljettajaa avustavat järjestelmät ovat A1:n tapaan pikkuautoksi erittäin nykyaikaisella tasolla ja esimerkiksi kaistaltapoistumisvaroitin ja digimittaristo kuuluvat molemmat jo vakiovarusteisiin.Lisävarusteista luokassaan mielenkiintoisimpiin kuuluvat esimerkiksi navigointi Google Earth -palvelun avulla, ajantasaiset pysäköintimahdollisuustiedot, sekä langaton Wi-Fi-yhteyspiste mobiililaitteille.Kaikkiaan A1 Citycarver typistyy joka tapauksessa pitkälti A1-mallin eräänlaiseksi imagoversioksi. Auton maasturimaisista ulkonäköyksityiskohdista ja muusta lisäarvosta kun ei ole maavaraa lukuun ottamatta oikeastaan kuin silmäniloksi. Mutta toisaalta, kuluttajan kannalta on vain hyvä, että valinnanvaraa piisaa kaikenlaiseen makuun.Tämä seikkailuhenkisyys on jo kaupunkiautoissakin trendi, joka todistetusti myös myy. Olkoon nelivetoa tai ei.