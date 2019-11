Ensitestissä Lexuksen tärkein malli – hyvää ei tarvitse paljon parannella, mutta voimalinjatekniikka laahaa perässä

Autot

Lexus RX uudistui: Hyvää ei tarvitse paljon parannella, mutta voima­linja­tekniikka laahaa perässä









Rehellisesti sanoen kutsu uudistuneen Lexus RX:n koeajolle oli vähän yllättävä, sillä tiedossa oli auton elinkaaren puolen välin päivityksen vähäisyys. Lisäksi rekisteritilastot kertovat, että Lexuksen suurinta Euroopassa myytävää katumaasturia menee meillä asiakkaille vajaan kolmenkymmenen kappaleen vuosivauhdilla. Miksi siis nähdä moinen vaiva?Mittasuhteet muuttuvat totaalisesti, kun asiaa tarkastellaan parinkymmenen vuoden ja koko maailman perspektiivistä. RX on valmistajansa ylivoimaisesti tärkein malli, jota on myyty yli kolme miljoonaa kappaletta. Niistä reilu neljännesmiljoona on toimitettu asiakkaille Euroopassa.Kun vielä Lexus viettää 30-vuotissyntymäpäiväänsä, voidaan uudistuneeseen RX-malliin syventyä sen ansaitsemalla vakavuudella. Toyotan luksusmerkin historiaan liittyy paljon merkkipaaluja, joissa Lexus on tehnyt jotain ennen kilpailijoitaan. RX on yksi niistä, sillä se alkoi valmistajansa mukaan ensimmäisenä rakentaa ylellisten premium-katumaastureiden markkinoita 1998.Uudessa katumaasturissa yhdistyi Lexuksen mielestä kaksi maailmaa: urheilullisuus ja ylellisyys. Vuonna 2005 oli vuorossa toinen sukupolvi, joka toi hybridivoimalinjan premium-luokkaan. Asiakkaista oli vielä tuolloin hämmästyttävää, että hybridi oli yhtä aikaa tehokkaampi ja taloudellisempi kuin bensiinimoottorilla varustettu sisarmallinsa. Vain neljä vuotta myöhemmin oli vuorossa kolmas sukupolvi ja vuonna 2015 esiteltiin nykyinen RX-sukupolvi.Silloin siirryttiin käyttämään voimalinjassa kolmannen sukupolven hybridiä, joka on yksi uudistuneen RX:n huonoimmista ominaisuuksista. Sinällään kaikki toimii edelleen aivan mainiosti, mutta yleensä huippumalleissa on totuttu näkemään uusinta tekniikkaa. RX:llä voi ajaa pelkällä sähköllä enimmillään nopeudella 70 km/h. Samaan aikaan Toyota Corollalla ja muilla neljännen sukupolven hybriditekniikkaan tukeutuvilla malleilla huristellaan toistasataa ilman polttomoottorin apua.Siinäpä olivatkin suurimmat liikkuessa mieleen nousseet murheet. Mikäli rakastaa yritteliästä kaarreajoa ja kaipaa äärimmäistä suorituskykyä, niin markkinoilta löytyy parempia vaihtoehtoja. Suurin osa autoilijoista haluaa kuitenkin siirtyä eleettömästi paikasta toiseen, mihin RX on erinomainen valinta. Mukavuuspainotteisen liikkumisen saa pilattua valitsemalla Sport- tai Sport+ -ajotilan. Kokeilun jälkeen ainakin allekirjoittanut siirtyi nopeasti takaisin perustilaan.Mukavuutta on parannettu entisestään jäykistämällä koria hitsauspisteiden määrää nostamalla ja liimauksien pituutta lisäämällä. Lisäksi iskunvaimentimiin on tehty erilaisia muutoksia. Osa alustaan tehdystä hienosäädöstä jäänee vain siitä vastaavien insinöörien tietoon.Lexus RX saapuu Suomeen uudistuneena marraskuussa. Varusteita on tullut lisää, minkä myötä perusmallin hinta on noussut 85 462 euroon. Koeajetun, parhaiten varustellun Luxuryn pyynti on sen sijaan ennallaan, ja vajaan parinkympin lisäpanostuksella autoon saa todellisen varusteiden herkkukuorrutuksen.