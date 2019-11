Ensitestissä uudistunut Renault Captur: Lisätila ja uusi tekniikka on pakattu aiempaa houkuttelevampaan ulkokuoreen

Autot

Ensitestissä uudistunut Renault Captur: Lisätila ja uusi tekniikka on pakattu aiempaa houkuttelevampaan ulkoku





Kun Renault valmisti ensimmäisen Captur-nimellä kastetun katumaasturinsa 2013, sillä oli yksi kilpailija – Nissan Juke. Nyt ranskalaisvalmistaja laskeskelee samasta markkinakakusta tappelevan noin 20 automallia.Yksi välttämätön ase kaupanteossa on uudistuminen. Capturin mallisukupolven muutosta esiteltiin loka-marraskuun vaihteessa kansainväliselle lehdistölle Kreikassa, eikä parin päivän tutustuminen jättänyt epäilyksiä, etteivätkö mainospuheet kattavasta uudistautumisesta pitäisi kutiaan.Renault’lla on paljon pelissä, sillä Capturia on myyty sen historian aikana 1,5 miljoonaa kappaletta. Suomessa maahantuoja uskoo uuden Capturin pärjäävän suosikkiautoluokassa niin hyvin, että se voi ohittaa jopa merkin suosituimman mallin eli Clion myyntimäärän.Mikä sitten Capturissa on nyt paremmin kuin ennen? Capturin kehitys näyttäisi dramaattisemmalta, ellei aiemmin tänä vuonna Renault olisi esitellyt syöhampaansa Clion uudistuksia. Siksi paljon Capturissa on Clioa.Captur on koottu Clion tapaan uuden perusrakenteen päälle. Akseliväli ja kokonaispituus ovat kasvaneet, mikä on väljentänyt samalla sisätiloja etenkin takana istuvien iloksi. Tavaratilan koko 536 litraa on luokassaan eliittiä, mutta se merkitsee samalla takaistuinten liu’uttamista kiskoilla – takana istuvien polvitilan kustannuksella.Voimalinjavalikoima on pitkälti sama kuin uudessa Cliossa. Bensiinikoneista lähtee 100, 130 ja 155 hevosvoimaa. Sataheppainen, kolmisylinterinen turbokone korvaa aiemman 90-hevosvoimaisen moottorin. Samalla lähtötaso tuo 10 hevosvoimaa tehoa ja 20 newtonmetriä vääntöä aiempaa enemmän.Pienitehoisimman moottorin yhteydessä on kuusiportainen käsivaihteisto. Sen sijaan 130-heppainen auto tulee Suomeen automaattisesti seitsemänportaisella kaksoiskytkinvaihteistolla. Samoin 155-hevosvoimaiseksi viritetyn 1,3-litraisen koneen yhteydessä on aina kaksoiskytkinvaihteisto.Ajallemme jotenkin ominaisesti tuotannossa olevia turbodieseleitä ei Suomeen tuotavista Captureista löydy.Vaikka korin muotoilussa ei ole tapahtunut vallankumousta, aiemmat pyöreähköt muodot ovat nyt saaneet dynaamisempaa linjakkuutta. Samalla Capturin alleajo- ja kylkisuojia on jämäköitetty.Sisätiloissa on siirrytty vahvasti tähän päivään. Myös turvallisuutta korostavissa avustimissa, matkustusmukavuudessa ja yleisessä laatutasossa Captur peesaa Clioa. Muokattava mittaristo on joko 7,0- tai 10,2-tuumainen. Kosketusnäytön voi valita joko 7,0- tai 9,3-tuumaisena.Ensikilometrit uudella Capturilla ajettiin Ateenan ympäristössä monenkirjavilla pinnoilla sekä 130- että 155-hevosvoimaisten moottorien avustamina.Pienempitehoisen yhteydessä oli varsin käyttökelpoinen käsivaihteisto, jota ei ainakaan näillä näkymin tuoda Suomeen 1,3-litraisen moottorin kanssa. Vääntö tuntui olevan sopusoinnussa auton koon ja kuskin menohalujen kanssa.Kaksoiskytkinvaihteistolla varustettu tehokkaampi versio osoitti kyvykkyytensä niin mutkaisilla maanteillä kuin moottoritielläkin. Epätasaisilla väylillä pienoisen pintakovuuden pystyi aistimaan. Jyrkimpiin kurveihin vauhdilla taitettaessa korin kallistelu oli hyvin kohtuullista.Kovimmissa sallituissa nopeuksissa moottorin ja renkaiden ääntely vaimeni parannetun äänieristyksen pehmusteisiin, jolloin äänimaailmaa hallitsivat lähinnä tuulen suhinat.Hinnat ja varustetasot täsmentyvät piakkoin. Jos hintataso asettuu maahantuojan houkuttelevaksi kuvaamalle tasolle, Captur voi olla luokassaan puoleensavetävä pakkaus.Lisähoukutusta saattaa aiheuttaa se fakta, että ensi kesään mennessä Captur-mallisto kasvaa vielä pistokehybridillä, jossa polttomoottorin lisänä on kaksi sähkömoottoria. Tällöin koneena on vapaasti hengittävä 1,6-litrainen bensiinimoottori. Valmistaja lupaa sähköajon toimintamatkaksi kaupunkiolosuhteissa 60 kilometriä ja yhdistetyssä ajossa 45 kilometriä.