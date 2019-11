Autoalan edunvalvojat syyttävät: Kuorma-autojen päästöjä manipuloidaan säästöjen toivossa

Autot

Autoalan edun­valvojat syyttävät laitto­muuksista: Kuorma­-autojen päästöjä mani­puloidaan säästöjen toivossa

Kuorma-autoissa on yleistynyt laiton auton päästöjä vähentävien laitteiden kiertäminen eli päästömanipulointi. Manipulointi kasvattaa auton päästöt moninkertaiseksi.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy