Matkailuala vastustaa latauspisteiden massiivista pakkorakentamista – yrittäjälle jopa 600 000 euron lisäkustannus

Matkailuala vastustaa latauspisteiden massiivista pakkorakentamista – yrittäjälle jopa 600 000 euron lisäkusta

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle lakiesityksen sähköautojen latauspisteiden asentamisvelvoitteesta ei-asuinrakennusten pysäköintialueille.Ehdotuksen mukaan jo olemassa oleville yli 20 parkkipaikan pysäköintialueille pitäisi vuoden 2025 alkuun mennessä rakentaa latauspisteitä 10 prosenttia parkkipaikkojen kokonaismäärästä.Erityisesti kotimaan matkailua edustavan Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n mukaan esitys on matkailu- ja ravintola-alan yrityksille yksinkertaisesti kohtuuton.Käytännössä esimerkiksi sesonkiluonteisesti toimiva kesähuvipuisto voisi joutua rakentamaan jopa 200 ja hiihtokeskus jopa 100 latauspistettä, etujärjestö laskee.Jos yksi peruslatauspiste maksaa 3 000 euroa, ympäristöministeriön ehdotus tarkoittaa mainitulle huvipuistoyrittäjälle 600 000 euron kustannuksia.Tämän lisäksi tulevat mahdolliset kiinteistöllä tehtävät sähköremontit, jos esimerkiksi kiinteistön sähköjärjestelmä pitää uusia.Rakentamisvelvollisuus on MaRan mukaan raskas myös hotelleille, kylpylöille ja messuille ja velvoite koskisi sellaisenaan myös esimerkiksi leirintäalueiden parkkipaikkoja.MaRa ilmoittaakin aiheesta lausuntoa pyytäneelle ympäristöministeriölle, että kaikkiaan autolla matkustamisen kallistuminen kotimaassa voi johtaa hiilidioksidipäästöjen kasvuun ulkomaille suuntautuvan lomalentoliikenteen ja viihderisteilyjen lisääntyessä.Hallitusohjelman mukaan liikenteen päästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä.