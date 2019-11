Autot

Mitä ihmettä? Suomen markkinoille tulossa uusia V8-koneisia urheilumaastureita?

Range Rover Sport SVR on täysiverinen maastoauto, mutta yhtä hyvin brittivalmistajan rakentava huippumalli on myös urheiluauto. Sport SVR poistuu horisonttiin rivakasti, sillä iso alumiinikasa saavuttaa satasen nopeuden 4,5 sekunnissa ja kulkee olosuhteiden niin salliessa nopeutta 283 km/h.Kun merkin edustaja Inchcape Motors Finland tilasi muutama vuosi sitten Suomeen Sport SVR:n, niin autoyksilö ei jäänyt maahantuojalla ”käsiin”. Silloin SVR:ssä oli tehoa ”vain” 550 hevosvoimaa.Mallipäivityksen yhteydessä mekaanisesti ahdetun V8:n teho nousi 575 hevosvoimaan. Se yhdessä 700 newtonmetrin vääntömomentin kanssa tekee Sport SVR:stä todellisen maantieraketin. Sama kone on Jaguar F-Type SVR:ssä.Uudistunutta ja tehostunutta Sport SVR:ää maahantuoja ei ole tilannut ”hyllyyn”, vaan auto tuli Suomeen Helsinki Horse Show’n yhteydessä. Sen jälkeen, kun Ilta-Sanomat palautti urheilumaasturin maahantuojalle, auto meni valikoitujen asiakkaiden koeajettavaksi. Sitä myöten on siis hyvinkin mahdollista, että yksi tai useampi SVR päätyy aikanaan myös Suomen kilpiin.Ilta-Sanomien koeajama Sport SVR -yksilö ei kuitenkaan jää Suomeen, sillä namupala matkaa alkuviikosta takaisin Saksaan tehtaan hoteisiin. Tehtaalta uuden SVR:n saa – tulee brexit tai ei – noin puolen vuoden päästä tilauksesta.