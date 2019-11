Autot

Liittokansleri Merkel lähetti video­viestissään kovan tavoitteen autoteollisuudelle

Merkel ajoitti viestinsä päivää ennen maanantaina pidettävää kokousta autoteollisuuden kanssa. Kokouksen tarkoitus olisi löytää keinoja nopeuttaa siirtymistä sähkökäyttöisiin ajoneuvoihin.– Tätä tarkoitusta varten haluamme luoda miljoona latauspistettä vuoteen 2030 mennessä, ja teollisuuden on osallistuttava tähän ponnisteluun, juuri siitä on kyse, Merkel sanoi.Saksassa on nyt noin 20 000 julkista latauspistettä.Suuri muutos edellyttää nopeaa toimintaa, jotta Saksa saavuttaisi kansalliset päästötavoitteensa liikenteessä.Kokouksessa keskitytään vaihtoehtojen edistämiseen bensiinille ja dieselille. Hallitus ja teollisuus lupaavat jakaa tukien kustannukset ostajien houkuttelemiseksi uusien käyttövoimien pariin.Hallituksen tavoitteena on myös turvata autoja ja varaosia valmistavien työpaikat.