Autot

Tuoreet luvut: Sähkö- ja kaasuautojen kysyntä kasvussa

Ladattavien autojen osuus nousi tammi-syyskuussa 5,8 prosenttiin, kun se viime vuonna samalla jaksolla oli 4,7 prosenttia. Kaasuautojen osuus nousi 1,6 prosenttiin oltuaan tasan prosentin.Täyssähköautoja rekisteröitiin tänä vuonna kymmenessä kuukaudessa yhteensä 1 576, kun koko viime vuoden saldoksi tuli 776. Täyssähköautot edustavat edelleen vain vähemmistöä uusista rekisteröinneistä, sillä uusista ladattavista autoista noin 70 prosenttia on pistokehybridejä.Ulkoista latausominaisuutta vailla olevien hybridien osuus on noussut noin 14 prosenttiin.Lokakuussa rekisteröitiin kaikkiaan 9 366 uutta henkilöautoa, koko vuoden aikana niitä on rekisteröity 97 299. Tämän vuoden rekisteröintien määrä on liki kahdeksan prosenttia pienempi kuin viime vuoden tammi-lokakuussa.Viime vuonna henkilö- ja pakettiautojen myyntiä heilauttelivat uudet säännöt päästöjen ja kulutuksen mittauksesta. Säännöt astuivat voimaan viime vuoden syksyllä.