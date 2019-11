Autot

Muotia maavaralla – IS:n koeajossa Ford Focus Active

Focus Active on vaihtoehto maasturimaiseen erottautumiseen. Mutta onko sen muutamalla senttimetrillä korotettu alusta suomalaisia röykkyteitä ajatellen tarpeeksi pehmeä?













Kaikkiaan erittäin mainioksi perusautoksi tituleerattavan Ford Focuksen tätä nykyä jo huomattavan lukuisiin malliversioihin (tai tässä tapauksessa oikeastaan varustepaketteihin) kuuluu myös Activeksi nimetty niin sanottu mökkitiemalli.Äkkiseltään katumaasturia muistuttavan Activen voisi kuvitella sopivan perus-Focusta selvästi paremmin niin kaupunkien syveneviin asvalttikuoppiin kuin koko ajan vain lisääntyville sorateillekin, mutta aivan näin ei koeajon perusteella kuitenkaan ole.Ainakin ajetun 1,5-litraisen mallin alusta (joka on siis erilainen kuin litraisissa vaihtoehdoissa) tuntui nimittäin olevan muovikaarettoman perus-Focuksen tapaan parhaimmillaan pikemminkin asvalttimutkissa kuin rospuuttokuopissa.Sivuteiden osalta esimerkiksi nimismiehenkiharoiden tärinät välittyvät nimittäin Activessakin ilman sen suurempia lisäpehmennyksiä läpi, eikä korkeamman maavaran mahdollistamien teoreettisten lisäjoustojen tahdo sinänsä asiallisesti viritetyn alustan vuoksi aina uskoa olevan edes totta.Koeajon perusteella Activessa on siis kyse joissain tilanteissa ehkä hiukan auttavasta, mutta katumaisen tiukaksi jousitetusta kolmen senttimetrin lisämaavarasta, helmojen ja pyöränkaarien kovamuovisista koristesuojuksista sekä muutamista kosmeettisista SUV-tyylin yksityiskohdista.Summattuna paketti onkin vaihtoehto lähinnä kyseisin avuin tapahtuvaan muodikkaaseen ulkonäköerottautumiseen sekä jossain määrin myös pieneen mökkitiehelpotukseen.Mutta jos laitteen maasturimaisuudesta saatava lisäarvo jääkin tällä kertaa aika vähäiseksi, niin niin jää onneksi Active-mallin hintaerokin, kun autoa vertaa vastaavaan Titanium-varusteiseen ”tavalliseen” Focukseen.Kohtuulliset muutamat sadat lisäeurot tekeväte siten muovikaarista ynnä muusta pienestä todellakin lähinnä makuseikan.Yleisesti ottaen Ford Focus on Active-varusteinkin silti yhä luokassaan erittäin harkinnan arvoinen vaihtoehto, joka tarjoaa versiosta riippumatta lyhyesti sanottuna hyvää vastinetta rahalle.

Maavarakorotuksella ja kaarillaan koreilevassa Active-mallissakin pätevät sitä myöten jokseenkin samat hyvät ja huonot puolet kuin muissakin Focuksissa. Tilankäyttö on toisin sanoen fiksua, ajettavuus mainiota, käytettävyys tietoviihdelaitteisto mukaan lukien helppoa ja saatavilla olevat lukuisat avustimet moderneja.Kehuja voi tuttuun tapaan antaa myös Fordin reippaan ohituspirteälle yli 180-heppaiselle Ecoboost-moottorille, joka kulutti koeajossa lupauksen mukaisesti eli reilut seitsemän litraa satasella.