IS tutustui Saksassa uuden sukupolven VW Golfiin – nyt vakiona täysin digitaalinen ohjaamo

Kahdeksanteen mallisukupolveen siirtynyt Golf eroaa ulkoisesti vain niukasti nykymallista, mutta sisältä suosikkiauto on muuttunut varsin perinpohjaisesti.Volkswagenin pääkallopaikalla Wolfsburgissa järjestetty massiivinen lanseeraustapahtuma osoitti, että ainakin vielä toistaiseksi Golf on Volkswagenin tärkein malli.Väite, että Golf on mittapuu, johon muita saman kokoluokan autoja verrataan, ei ole tuulesta temmattu. Onhan kyseessä maailman kolmanneksi eniten myyty automalli, jota on valmistettu vuonna 1974 tapahtuneen ensiesittelyn jälkeen yli 35 miljoonaa kappaletta. Se on paljon se.Volkswagen valmistaa joka päivä yli 2 200 Golfia, mikä merkitsi vuonna 2018 yli 805 000 autoa.Nykyisin autot muuttuvat uudistuessaan edeltäjiään matalamman ja dynaamisemman näköisiksi, eikä Golf tee tässä poikkeusta. Uutuuden perä näyttää edeltävää mallia korkeammalta ja leveämmältä, koska takaluukkua on levitetty ja valoyksiköt muotoiltu uudelleen. Kylkilinjassa ollut terävä pokkaus on nostettu ovenkahvojen tasolle, ja C-pilari on Golfille tyypilliseen tapaan varsin massiivinen.Maskia ei ole pystytty sanottavasti madaltamaan, mutta valoumpiot on muotoiltu sitäkin matalammiksi. Kuljettajan kannalta tästä ei ole Volkswagenin mukaan haittaa, sillä kaikissa malliversioissa vakiona oleva led-valoteknologia on valmistajan mukaan niin huippulaatuista, että se muuntaa yön päiväksi. Se jää nähtäväksi.Monikäyttömalli on jatkossa aina 5-ovinen, eli 3-ovinen Hatchback on poistunut tuotannosta. Variant-farmari samoin kuin maastohenkisempi Alltrack-farmari sekä GTI-, GTI TCR-, GTD-, GTE- ja R-mallit esitellään ensi vuoden aikana.Golfin mittoja ei pystytty sanottavasti muuttamaan, rakennetaanhan uutuus edeltävän mallin tapaan MQB-pohjalevylle, joka on Volkswagen-konsernissa monen mallin perustana. Viisiovinen Golf on pidentynyt ja madaltunut pari senttiä, mutta sen leveys on pysynyt lähes millilleen entisenä.Madaltuminen ei välttämättä lupaa hyvää tilojen kannalta, mutta sisäkorkeutta on sekä takana että edessä riittävästi. Takaoviaukko on tosin matalahko. Lisäksi takana istutaan aavistuksen liian alhaalla.Oleellista tilojen kannalta on se, että akseliväli on edelleenkin 2 636 milliä. Takana onkin hyvin polvitilaa. Takapenkki on muotoiltu kahdelle, mikä yhdessä keskikonsolin ja ”kardaanitunnelin” kutistaman jalkatilan vuoksi heikentää keskipaikalla matkustusmukavuutta.Volkswagenilla on tehty Golfin tekniikkaan paljon muutoksia. Yhtiöstä kantautuneiden tietojen mukaan uusi elektroniikka aiheutti suunnittelun aikana ongelmia, jotka olivat jopa viivästyttää mallin tuotannon aloitusta.Volkswagenin mukaan Golf on ensimmäinen automalli tässä hintaluokassa, jonka vakiovarusteisiin kuuluu täysin digitaalinen ohjaamo. Kojelauta eroaakin seitsemännen sukupolven vastaavasta kuin yö päivästä. Perinteisiä kytkimiä ja säätimiä on kojelaudasta turha hakea; kaikki säädöt tehdään koskettelemalla, painelemalla ja liu’uttamalla. Miten säätimien käyttö luonnistuu talvella hansikkaat käsissä, jää koettavaksi.Digitaalisen mittariston sisältöä pystyy luonnollisesti muuttamaan. Hyvin sijoitettu keskinäyttö on 8- tai 10-tuumainen. Näytön alla on neljä näppäinkytkintä, joilla näytölle saa esimerkiksi lämmityslaitteen kosketussäätöpainikkeet.Äänitasoa pystyy säätämään näytön alla olevalla liukusäätimellä, mutta sama homma hoituu myös uudistuneesta ohjauspyörästä säätimellä, jota voidaan liu’uttaa tai painella.Kojelaudan vasemmassa päässä oleva valokytkin on sekin muuttunut kosketusnäppäimistöksi. Käytettävyyden kannalta on hyvä, että valopainikkeiden yhteyteen on sijoitettu myös kaksi näkemisen kannalta tärkeää kytkintä, eli tuulilasin huurteenpoistopuhallus ja takalasin lämmitys.Uutuuteen tulee myös sekä ääniohjaus että tuulilasinäyttö. Golfin järjestelmät on linkitetty paitsi toisiinsa myös auton ulkopuoliseen maailmaan OCU-online-liitettävyysyksikön avulla. Näin esimerkiksi navigoinnista tulee vuorovaikutteista.Uusi Golf on lisäksi Volkswagenin ensimmäinen malli, joka hyödyntää Car2X-palveluita, joilla voidaan ennakoivasti varoittaa uhkaavista vaaroista liikenteessä.Muista autoista liikennetietoa vastaanottava Car2X on uudessa Golfissa vakiona. Passatissa esitellyn autonomista ajamista tukevan Travel Assist -järjestelmän saa myös Golfiin, joten sillä voi ajaa avusteisesti moottoritiellä jopa nopeutta 210 km/h.Uuden Golfin moottorivalikoimassa on bensiini- (TSI) ja dieselmoottoreiden (TDI) lisäksi kaasuversio (TGI) sekä kevythybrideitä (eTSI) ja pistokeladattavia hybrideitä (eHybrid).Lanseerausvaiheessa TSI-vaihtoehtoja on kolme: kaksi 3-sylinteristä (90 ja 110 hv) ja 130-hevosvoimainen 4-sylinterinen. Nelisylinterisen TDI:n teho on 115 hv. Uudet bensiinimoottorit kuluttavat TSI Miller -paloprosessin ansiosta entistä vähemmän polttoainetta, ja uuden TDI:n kulutus on laskenut jopa 17 prosenttia.Golf on ensimmäinen Volkswagen, johon saa 48 voltin kevythybridijärjestelmän. Tunnuksen eTSI saaneen bensiinikevythybridin tehovaihtoehdot ovat 110, 130 ja 150 hv. Näissä malleissa on aina DSG-kaksoiskytkinautomaatti.Jonkin verran sähköistä toimintamatkaa antavan pistokeladattavan hybridin teho on perusmuodossa 204 hv, mutta GTE-tehoversiona tehoa on mukavat 245 hevosvoimaa.Uudesta Golfista ei tule täyssähköistä versiota, mutta nykyinen e-Golf säilyy tuotannossa siihen saakka, kunnes uuden ID.3-täyssähköauton tuotanto alkaa ensi kesänä.Suomeen ensimmäiset uudet Golfit saapuvat ensi keväänä uudistuneilla varustetasonimillä. Nykysuuntauksensa mukaisesti Volkswagen hylkää nimet Trendline, Comfortline ja Highline. Suomessa uudet varustelutasot ovat Golf – kyllä, ihan oikeasti, tarjolle tulee Golf Golf – Style ja urheilullinen R-Line.