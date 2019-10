Autot

Sähkökäyttöisten mallien osuus Suomen myynnistä ylitti ensimmäisessä auto­luokassa 50 prosentin rajan

Kun taulukkoon laitetaan kaikki Suomessa myydyt uudet henkilöautot kauppahintoineen ja jaetaan saatu euromääräinen yhteissumma autojen määrällä, on tämänhetkinen tulos aika tarkkaan noin 33 400 euroa.Se on siis rahasumma, jonka suomalainen uuden auton ostaja keskimääräisesti autohankintaansa käyttää.Luku on aiempiin vuosiin nähden hienoisessa nousussa, mikä johtuu muun muassa poliittisten veropuheiden hyydyttämästä yksityiskaupasta. Jäljellä ovat siis ennen kaikkea ostajat, joilla on kyvyn ja tarpeen ohella yhä jäljellä myös todellinen halu ja myös uskallus hankkia itselleen uusi auto.Kovasti tapetilla olevien uusien täyssähköautojen ja töpselihybridien toteutuneet ostohinnat komeilevat tilastoissa tuttuun tapaan keskimääräistä perushankintaa selvästi korkeammalla tasolla, eli keskihintainen täyssähköauto lähtee nyt asiakkaalle noin 55 000 eurolla ja töpselihybridi eli plug-in noin 58 000 eurolla.Mainituista kummatkin nauttivat vastaaviin polttomoottoriautoihin nähden melkoisia veroetuja, mikä selittää osaltaan myös niihin käytettyä suurempaa rahamäärää.Töpselimallien tarjonta on ostajan kannalta erityisen kiinnostavaa nimenomaan hieman kalliimmissa autoluokissa, joissa esimerkiksi autoveron alaiset tehdaslisävarusteet tulevat pienempien verogrammojen myötä selvästi halvemmaksi kuin vastaavissa perinteisissä bensiini- tai dieselmalleissa.Kaikkein selvimmin sähköautojen veroetuja sekä muita ominaisuuksia kuten muodikasta ekoimagoa ja hyvää kiihtyvyyttä kärkkyvät ostajat näkyvät kalliiden luksusautojen ns. F-kategoriassa, jonka osalta sähkömalleja on Suomen myynnistä nykyään jo hieman yli puolet.