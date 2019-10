Autot

Tässäkö on nyt se koko kansan täys­sähköauto? Seatin uutuus halvimmillaan vain reilut 15 000 euroa

Mii electricin hinnat alkavat 19 388 eurosta. Lisäksi maahantuoja tarjoaa Miin ostajille hankintatukea vuoden loppuun asti 2 000 euroa. Maahantuojan hankintatuen ja valtion myöntämän 2 000 euron sähköautojen hankintatuen jälkeen auto hinta on 15 388 euroa.Lähinnä kaupunkiajoon tarkoitetun uutuuden sähkömoottori tuottaa 61 kilowattia (83 hv) tehoa ja 212 newtonmetriä vääntöä.Viisiovinen Mii electric saavuttaa nopeuden 0–50 km/h 3,9 sekunissa ja 0–100 km/h 12,3 sekunnissa. Huippunopeus on 130 km/h.Mii eletricin 32,3 kWh:n (nettokapasitetti) litiumioniakku tarjoaa enimmillään 260 kilometrin toimintamatkan yhdellä latauksella (WLTP). Pelkässä kaupunkiajossa toimintamatkaa voi kasvaa jopa 359 kilometriin (WLTP).Miihin on tarjolla on kaksi varustelutasoa: Mii electric ja Mii electric Plus. Niiden lisäksi voi valita viidestä lisävarustepaketista. Mii electric -varustelutason vakiovarusteisiin kuuluvat mm. monitoiminäyttö, audiojärjestelmä viiden tuuman värinäytöllä, halogeeniajovalot, bluetooth ja USB-liitäntä, navigointi DriveMii-sovelluksen kautta, Seat Connect -etäkäyttöpalvelut, automaattinen ilmastointi Climatronic, kauko-ohjattu keskuslukitus, mäkilähtöavustin, kaistanpitoavustin, liikennemerkkien tunnistus, lämmitettävä tuulilasi ja sade-ja valotunnistin, coming home -saattovalo sekä 14-tuumaiset teräsvanteet pölykapselein. Mii electricin mukana tulee aina myös CCS-pikalataus (DC 40 kW) ja Mode 3 -latauskaapeli.