Autot

Kun autokaupassa seisoo kaksi käytettyä sukulais­mallia, ostajakunta jakaantuu selvästi – myynti­päällikkö tie

















Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tietynlaista aristokraattista, brittiläistä tyyliä.

https://kaasujalka.fi/