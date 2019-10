Autot

Taksiliitto: Taksimatkan vertailuhinta johtaa kuluttajia harhaan

Liiton mukaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräysluonnos matkan hinnan ilmoittamisesta on johtamassa merkittävään epäselvyyteen. Vertailuhinta ei Taksiliiton mukaan kerro totuutta siitä, onko taksi edullisempi kuin toinen. Vertailuhinnan perusteella voi päätyä valitsemaan yhtä hyvin kalleimman kuin halvimman palvelun.Lisäpulma on liiton mukaan se, että määräys vertailuhinnan ilmoittamisesta ei koske kaikkia alan yrittäjiä.Hinnan ilmoittamisen tulisi Taksiliiton mukaan olla selkeää ja yksinkertaista, jotta kuluttajan on helppo valita palvelunsa. Nyt ollaan liiton mielestä päätymässä juuri päinvastaiseen tilanteeseen.Traficom toteaa, että vertailuhinta ei tarkoita ehdotonta edullisinta taksimatkan hintaa vaan keskimääräisen taksimatkan pituuden ja keston mukaista hintaa.Taksimatkan hinta pitäisi näkyä asiakkaalle auton ulkopuolella yhtenäisellä tavalla ensi helmikuusta lähtien. Hinnasto tulee esittää taksin oikealle sivulle näkyvässä paikassa.