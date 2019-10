Autot

Nopeusrajoitukset muuttuvat nyt koko maassa – osa maantievauhdeista tippuu 70 kilometriin tunnissa

Suomessa siirrytään nyt talven ja pimeän ajan alennettuihin nopeusrajoituksiin.Maanteillä nopeus lasketaan talven ajaksi yleensä 80 kilometriin tunnissa. Joillakin tieosuuksilla nopeusrajoitus pudotetaan 70 kilometriin tunnissa. Alempiin nopeuksiin vaikuttavat muun muassa tien huono kunto tai liikenteen suuri määrä.Sadan kilometrin nopeusrajoitus jää voimaan pääsääntöisesti kaikilla keskikaiteisilla teillä sekä muilla pääteiden osuuksilla, joissa ajosuunnat on erotettu toisistaan. Lisäksi sadan kilometrin rajoitus pysyy osalla vähäliikenteisistä maanteistä.Moottoriteillä rajoitukset laskevat 100 kilometriin tunnissa. Poikkeuksina ovat sellaiset moottoritieosuudet, joissa on käytössä vaihtuvat nopeusrajoitukset. Tällaisilla teillä on mahdollista pitää valoisana vuorokaudenaikana hyvissä ajo-olosuhteissa korkeammat rajoitukset voimassa aina marraskuun loppuun asti. Vaihtuvia nopeusrajoituksia löytyy esimerkiksi valtateiltä 1 ja 7.Liikennemerkkien ohella suurinta sallittua nopeutta säätelevät myös muut liikennesäännöt.Tieliikennelaki velvoittaa kuljettajan ottamaan huomioon muun muassa tien kunnon, sään, kelin, näkyvyyden ja liikenneolosuhteet. Viisaat kuskit tietävät myös, että turvallinen ajo voi edellyttää toisinaan huomattavasti alempaa nopeutta kuin liikennemerkki sallii.