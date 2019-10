Autot

Taas yksi tuttu varuste joka häviää autoista – puuttuu kokonaan mm. uudesta VW Passatista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tällä vuosituhannella voimakkaasti yleistyneet usb-liittimet ovat kuuluneet uusien autojen vakiovarusteisiin jo vuosikaudet. Ensin tietysti etupenkkiläisten herkkuina ja tätä nykyä varsin usein myös takamatkustajille tarjoiltuina.Uusien auton älylaiteliitintilanne on kuitenkin kokemassa jälleen kerran yhden mullistuksen, kun vain yhdellä tavalla pistokkeeseen sopivan kantikkaan usb-kaapelin 1990-lukuinen malli on vaihtumassa huomattavasti uudemman usb-c -standardin mukaisiksi.Mukaan on lähtenyt esimerkiksi VW-konserni, joka on jo jättänyt perinteisen usb-liittimen osasta autojaan kokonaan pois. Mallibrändien osalta joukossa on esimerkiksi ikoninen ja merkin nuorisomalleja selkeästi konservatiivisemman ostajaprofiilin juuri päivitetty VW Passat, joten aivan pienestä muutoksesta ei ole kyse.Kuluttajan kannalta oleellista on, että vanhan ja uuden mallin usb-liittimet eivät ole keskenään fyysisesti yhteensopivia. Edessä on siis joko latauskaapelin tai älylaitteen vaihto tai vaihtoehtoisesti jälleen kerran erillisen adapteripalikan käyttäminen.Kaikkiaan liitinstandardien siirtymävaiheesta voi usb:nkin osalta ennakoida varsin pitkää, sillä erilaiset usb-laitteet, joita on joko tarve ladata autossa tai yhdistää auton järjestelmiin, ovat maailmalla erittäin levinneitä.Jokapäiväisen käytön osalta uusi usb-c on joka tapauksessa helpompi, sillä c-liitin on edeltäjästään poiketen symmetrinen. Kännykän lataus- ja tiedonsiirtokaapeli sopii siis autonkin c-liittimeen kummin päin tahansa.