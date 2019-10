Autot

IS Kreikassa: Lisää voimaa ja tilaa sekä uutta teknologiaa – näin Renault’n katumaasturi uusiutui

Renault Captur on nyt koottu uuden perusrakenteen päälle. Akseliväli ja kokonaispituus ovat kasvaneet, mikä on väljentänyt samalla sisätiloja.Voimalinjavalikoima on pitkälti sama kuin uudessa Cliossa. Bensiinikoneista lähtee 100, 130 ja 155 hevosvoimaa. Sataheppainen, kolmisylinterinen turbokone korvaa aiemman 90-hevosvoimaisen moottorin, minkä myötä lähtötasolla saa nyt 10 hevosvoimaa lisätehoa ja 20 newtonmetriä vääntöä aiempaan nähden.Pienitehoisimman moottorin yhteydessä on kuusiportainen käsivaihteisto, 130-heppaisen mukana tulee vakiona seitsemänlovinen kaksoiskytkinvaihteisto ja tuhdeimman koneen yhteydessä on aina kaksoiskytkinvaihteisto.Tuotannossa olevia turbodieseleitä ei Suomeen tuotavista Captureista löydy.Ensi kesään mennessä Captur-mallisto kasvaa vielä pistokehybridillä, jossa 1,6-litraisen bensiinimoottorin lisänä on kaksi sähkömoottoria. Valmistaja lupaa sähköajon toimintamatkaksi kaupunkiolosuhteissa 60 kilometriä.Pyörehköt ulkomuodot ovat saaneet dynaamisempaa linjakkuutta. Varsinkin keula näyttää Kreikan syysauringossa aiempaa uhmakkaammalta.Sisätiloissa on siirrytty vahvasti nykyaikaan verrattuna 2013 markkinoille ensi kerran tuotuun Capturiin. Teknologiassa, matkustusmukavuudessa ja yleisessä laatutasossa Captur peesaa aiemmin tänä vuonna lanseerattua Clioa.Kompaktiluokan autojen nykytyylin mukaisesti Capturiakin voi värittää valitsemalla kattoon eri värin kuin muuhun koriin. Myös sisätiloihin saa halutessaan eri korostevärivaihtoehtoja.Hinnat ja varustetasot täsmentyvät piakkoin.