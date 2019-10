Autot

Sähkö­autoille lupaillaan uudella lahtelais­laturilla huippu­halpaa kyytiä – sata kilometriä alle kolmella eur

Ionity

Ensimmäisessä





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vartissa akku täyteen

Jos

Sähköllä

Säästeliästä ajamista

ja K-ryhmä avaavat Lahteen toisen Suomen nopeimmista sähköautojen latausasemista marraskuun puolivälissä. Lähiviikkoina selviää myös kolmannen suurteholatausaseman tarkka sijainti Helsingistä Tampereen suuntaan kulkevan 3-tien varrella.Lahden suurteholatausasema on jopa seitsemän kertaa nykyisiä pikalatureita tehokkaampi, ja se kuuluu Ionityn eurooppalaiseen latausverkostoon. Rakennustyöt on jo aloitettu.Aseman avaaminen tuo sähköautoilijoille mahdollisuuden edulliseen matkan tekemiseen, sillä yhden latauksen hinnaksi on määritelty kahdeksan euroa. Tuolla summalla voi taittaa tyypillisesti parhaimmillaan 300 kilometrin matkan.vaiheessa Neste K Kariston suurteholatausasemalle tulee kaksi suurteholatauspistettä, mutta kysynnän kasvaessa latauspisteiden määrää voidaan kasvattaa kuuteen.Markkinoiden nopeimmat suurteholatauspisteet tarjoavat 350 kW:n lataustehon, kun esimerkiksi nykyiset pikalaturit tarjoavat 50 kW:n lataustehon. Suurin osa nykyisistä täyssähköautoista ei kuitenkaan vielä pysty vastaanottamaan näin massiivia lataustehoja.Esimerkiksi Porschen upouusi super-sähköauto Taycan (hinta Suomessa alkaen 163 450 euroa) pystyy vastaanottamaan parhaimmillaan 270 kW:n lataustehon.Suurteholatauspisteillä voi siis kuitenkin ladata täyssähköautoon energiaa 15 minuutissa noin 300 kilometrin ajomatkaa varten, mikäli ladattava auto voi hyödyntää koko lataustehoa. Tällä kohdin nojataan jonkin verran tulevaan. Latausajat lyhenevät koko ajan, mutta on syytä muistaa, että hidaslatausta kotona tarvitaan myös.Suurteholatausaseman hinnoittelussa tehdään päänavaus: sähköauton lataaminen maksaa Ionity-sovelluksessa kahdeksan euroa per lataus. Se on nykytilanteeseen verrattuna nopeana palveluna tuotettuna suhteellisen vähän.laskentaperusteena käytetään esimerkiksi mainittua 300 kilometrin toimintamatkaa yhdellä täydellä tai lähes täydellä latauksella, tulee 100 kilometrin kustannukseksi täten noin 2,67 euroa. Kotona hidaslataus tulee tätäkin edullisemmaksi, mutta kestää tietenkin pidempään. Aika maksaa tälläkin kertaa.Lopullisen ajamisen hinnan ratkaisee se, kuinka suuri kapasiteetti sähköauton akustossa on, ja kuinka pitkä auton toimintamatka on yhdellä latauksella parhaimmillaan – ja kuinka kauan jaksaa odottaa. Mitä pienemmät ovat nämä suureet, sen kalliimmaksi ajaminen tulee. Joka tapauksessa ne jäävät kuitenkin hyvin mataliksi bensiini- ja dieselautoihin verrattuna.Vastaavan tyyppistä hinnoittelua on tosin nähty maassamme jo aiemminkin. Suuri osa Tesla-autoilijoista saa käyttää omia Supercharger-latausverkoston latausasemia, mutta täysin ilmaiseksi, koko auton eliniän.ajaminen tulee bensiiniin ja dieseliin verrattuna siis hyvin edulliseksi. Jos nykyaikainen bensiiniauto kuluttaa esimerkiksi keskimäärin kuusi litraa sadalla, tulee nykyisin bensiinin keskihinnoin sadan kilometrin kustannukseksi noin yhdeksän euroa. Sähköautoilun matkakustannus on tästä summasta vain noin 30 prosenttia.Suunnilleen 70 prosentin säästö on varsin tuntuva, varsinkin jos kilometrejä kertyy vuosittain tavallista enemmän. Useimmat uudet täyssähköautot kykenevät nykyisin jopa Suomen kylmissä oloissa yhdellä latauksella noin 300 kilometrin toimintamatkaan, ja hidaslatauksella auton voi ladata edullisesti kotona yön yli, jos asuu omakoti- tai rivitalossa.Kerrostaloasujille tilanne on sitä vastoin vaikeampi, mutta suurtehoasemat helpottavat osaltaan juuri tätä ongelmaa.Ionity on Volkswagen-konsernin ja Porsche AG:n, BMW:n, Mercedes-Benziä ja Smartia valmistavan Daimlerin ja Fordin yhteisyritys. Sen suurteholatausasemat toimivat eurooppalaisella CCS-latausstandardilla, ja niillä voi ladata monen eri merkin sähköautoja.Tavoitteena on, että vuonna 2020 verkostoon kuuluisi 400 suurteholatausasemaa Euroopassa. Tällä hetkellä verkostossa on 149 latausasemaa.