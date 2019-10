Autot

Maastoajoa simuloiva ilmainen teräsrata on nyt avoinna – ristiriipuntaa ja alamäkihidastusta Helsingissä

Helsingin jäähallilla tänä viikonloppuna järjestettävästä Helsinki International Horse Showsta löytyy komeiden kisahevosten ohella myös sähkö- ja polttomoottorihevosvoimia, nimittäin maailman tunnetuimpiin ajokoulubrändeihin kuuluvan Land Rover Experiencen muodossa.Käytännössä kyse on Land Rover Terrapodiksi nimetystä metallirakenteisesta tapahtuma-ajoradasta, jossa voi kouluttajan opastuksella kokeilla turvallisesti ja ohjatusti esimerkiksi kaltevan ajopinnan ylitystä eli niin sanottua ristiriipuntaa.Tarjolla on myös tavanomaisia ajotilanteita huomattavasti jyrkempiä nousuja ja laskuja, joissa auton tuulilasin läpi näkyy parhaimmillaan pelkkää taivasta tai maata.Sijainnin puolesta Terrapod-rata löytyy Helsingin jäähallin pääsisäänkäynnin ulkopuolelta ja ajamaan pääsee myös ilman tapahtumalippua.Jonotusperustaisia ajomahdollisuuksia on kaikkiaan tarjolla sunnuntaihin 27.11. saakka.