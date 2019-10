Autot

Koeajo: Iso Volvo sai dieselkoneen kaveriksi hybriditekniikkaa – hyötyä erityisesti kaupunkiajossa





Ulkoa tarkastellen ei uskoisi, että Volvon XC90 -katumaasturi on saapunut jo niin sanottuun kasvojenkohotusikään. Vaan totta se on; kevyesti uudistettu XC90 tarjoaa nyt kourallisen ulkonäköön liittyviä pikkupäivityksiä sekä ennen kaikkea uutta kevythybriditekniikkaa.Käytännössä mallin tuttu kaksilitrainen dieselkone on siis saanut kaverikseen eräänlaisen sähköistetyn voimansiirron, jossa polttoaineen kulutusta pienennetään tallentamalla jarrutuksissa muutoin hukkaan menevää liike-energiaa akkuun.Tätä tallessa olevaa sähköenergiaa käytetään sitten sopivissa tilanteissa kuten liikkeellelähdöissä perinteisen polttomoottorin apuna, mikä vähentää luonnollisesti myös päästöjä.Sähköistetystä voimalinjasta huolimatta Volvo XC90 B5:llä ei kuitenkaan ole mahdollista ajaa pelkästään sähköllä, eli kuljettajan kannalta auto toimii kuten mikä tahansa start-stop -automatiikalla varustettu dieselauto.Maksajan kannalta suurimmaksi käytännön saavutukseksi nouseekin jo kertaalleen mainittu pienempi kulutus, joka on ajotilanteesta riippuen parhaimmillaan jopa reilun kymmenyksen alemmalla tasolla kuin vastaavalla hybridittömällä eli D5-dieselillä.Suurimmat hyödyt saavutetaan luonnollisesti kaupunkiajossa, jossa tekniikkaa suosivia kiihdyttelyitä ja jarrutteluita on mahdollisimman paljon.Sekalaisessa ympäristössä ajamamme testilenkin perusteella XC90:llä pääseekin nyt helposti jopa alle seitsemään diesellitraan satasella, mitä voi pitää isolle nelivetoiselle luksustason perhejätille kaikkiaan varsin hyvänä tuloksena. Bonuksena sähkömoottorin mukanaolo tuntuu lisäksi pari kymmenystä parantuneissa kiihtyvyysluvuissa.Muuten Volvon XC90 onkin sitten ulkonäköön keskittyvistä pikkumuodistuksesta huolimatta ennallaan, eli tarjolla on lyhyesti sanottuna varsin mainio yhdistelmä jenkkityylistä helppoutta sekä skandinaavisuudesta ammentavaa vahvaa eurooppalaisuutta seitsemän istuinpaikan kera.Eniten mallin ikä painaa tätä nykyä auton tietoviihdejärjestelmässä, jonka käytettävyyden lievät sekavuudet ovat yhä samat kuin uutenakin.