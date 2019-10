HS: Nämä ovat Suomen halvimmat uudet autot - vain yksi irtoaa alle kymppitonnilla

Autot

Nämä ovat Suomen halvimmat uudet autot - vain yksi irtoaa alle kymppitonnilla

Dacia Sandero

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Dacia Logan

Kia Picanto

Citroën C1

Hyundai i10

Peugeot 108

Opel Corsa

Volkswagen Up!

Toyota Aygo

Kia Rio

Dacia Duster

Mazda 2

Mitsubishi Space Star