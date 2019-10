”Syyläsilmä” kasvoi kauniimmaksi - ensitestissä uusi Nissan Juke

Autot

”Syyläsilmä” kasvoi kauniimmaksi - tällainen on uusi Nissan Juke

Vuonna 2010





Uusi Juke





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Juken





myyntiin tullut Nissan Juke ei ainakaan uponnut massaan. Sen keula oli hyvin epätavanomainen: päiväajovalot ja vilkut oli tuon aikakauden Nissanien tapaan nostettu syylämäisiksi silmiksi konepellin etukulmaan, loput valot taas selvästi sen alapuolelle sijoittuviin suuriin, pyöreisiin valoelementteihin. Muu auto edusti tuolloin varsin radikaalilta vaikuttanutta origamityylistä muotoilusuuntaa: se oli tyypillisen japanilainen, mutta silti hyvin erikoinen. Eikä lainkaan kaikkien makuun sopiva.Uusi Juke on tehty kokonaan uudelle pohjalevylle. Muoto on edelleen tunnistettavissa, mutta yksityiskohtia on hierottu huomattavasti aiempaa konservatiivisempaan suuntaan. Syylävalot poistuivat ja korvattiin nykyisen merkki-ilmeen mukaisilla viiruvaloilla, ja keulan maskia kavennettiin huomattavasti. Takavaloja on pienennetty, ja niiden muoto on paljon aikaisempaa, D-pilareita pitkin kurottanutta mallia rauhallisempi. Uusi muoto lienee helpommin sulatettavissa suuremman asiakaskunnan keskuudessa, sillä jopa Nissanin muotoiluosaston edustajat myönsivät alkuperäisen mallin olleen "polarisoiva".on myös selvästi edeltäjää suurempi. Se on 29 millimetriä leveämpi, 75 millimetriä pidempi ja 13 millimetriä korkeampi kuin alkuperäinen malli. Olennaista on kuitenkin 105 millimetriä pidempi akseliväli, joka on jalostunut 56 millimetriä aiempaa suuremmiksi takajalkatiloiksi. Myös tavaratila on kasvanut 354 litrasta 422 litraan, ja lastausaukon leveys on kasvanut peräti 131 millimetriä.Uusi Juke tulee tarjolle vain yhden moottorin kera. DIG-T-sarjan yksilitrainen, kolmesylinterinen turbomoottori antaa 117 hevosvoiman ja 200 newtonmetrin tehon. Auto on aina etuvetoinen, vaihteistoksi voi raksi listalta joko kuusilovisen manuaalin tai seitsenpykäläisen kaksoiskytkinautomaatin. Ensin mainitun markkinaosuuden ennakoidaan jäävän Suomessa vain 20 prosenttiin. Koeajossa oli mahdollista päästä tutustumaan molempiin vaihtoehtoihin. Näistä manuaalilaatikko oli varsin täsmällisesti toimiva, ja sen välitykset oli sovitettu erittäin hyvin. Kaksoiskytkinaskia puolestaan vaivaavat samanlaiset miettimistauot kuin muitakin vastaavanlaisia toteutuksia. Itse vaihtotapahtumat myös huomaa, varsinkin hitaassa vauhdissa.Sen sijaan yksilitraisen moottorin voima tai vääntö ovat selvästi alakanttiin. Kiihtyvyydeksi ilmoitetaan vajaan 11 sekunnin aika, mutta auto tuntuu vielä tätäkin verkkaisemmalta kulkijalta. Nissanilta kuitenkin vakuuteltiin, että tieto moottorin vajavaisuudesta kerrotaan eteenpäin, ja että myöhemmin tarjolle tulee myös raikkaammin kulkevia versioita. Sähkö- ja hybridiversioiden tulevaisuudesta ei mainittu halaistua sanaa, ainoastaan kerrottiin että asiakkaita kuunnellaan tulevaisuudessa asian tiimoilta.alusta ja ohjaus ovat positiivinen yllätys, varsinkin isoveli Qashqain tunnottomuuteen ja kiikkeryyteen verrattuna. Toki myös Juke on korkea eikä alustaa ole rakennettu mutkatiehuimisteluun, mutta tavallisessa arkiajossa se ajaa asiansa hienosti. Ohjaus on kepeä, mutta tarjoaa silti kohtalaisen määrän informaatiota tienpinnasta. Odotuksiin nähden ajettavuus on yleisellä tasolla positiivinen yllätys. Etelä-Espanjan sileillä asvalteilla rengasmelu loistaa myös poissaolollaan – arkitodellisuuden kuulee vasta kotimaisella karkealla asvaltilla.Nissan rummutti lanseerauksessa vahvasti myös auton yhdistettävyyden puolesta. Suomessa näistä ei ainakaan vielä ole erityisemmin apua, mutta joskus tulevaisuudessa Nissanin rengaspaineet, polttoainetilanteen tai auton lukituksen voi tarkistaa kysymällä sitä Google Assistantilta.