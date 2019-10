Brittimerkin pienin malli päivittyy – pari seikkaa jää mietityttämään

Autot

pienin auto, neliovinen XE, on päivittynyt päällisin puolin kevyesti. Sisätiloissa tapahtuu kuitenkin enemmän. Viisivuotisrajapyykille osuvassa päivityksessä korin perusmuotoilu on pysynyt käytännössä ennallaan, mutta etu- ja takapuskurit on muotoiltu entistä rohkeammiksi. R-Dynamic –varustelussa etupuskureiden päätyihin on vielä lisätty lentokoneiden siipien päistä tutut winglet-muodot.Lisäksi led-ajovalot ja takavalot ovat uudet. Ulkoiset avut eivät ole siten suuremmin muuttuneet. Sisätiloissa uudistunut XE tarjoaa sen sijaan paljon enemmän uutta. Perusvarustelu on nyt entistä korkeammalla tasolla, ja esimerkiksi nahkaverhoilu on aina vakiovaruste.yleisilmeeseen on tavoiteltu terävämpää nuorekkuutta uudistamalla esimerkiksi verhoilumateriaaleja, ohjauspyörä, kahteen osaan jaettava infotainment-järjestelmän kosketusnäyttö, ja esittelemällä tässä kokoluokassa ennen näkemätön taustakamera peilin sijaan. Myös keskikonsoli on muotoiltu uudelleen, ja vaihdevalitsin on jälleen tavanomaisemmin eli SportShift-kahvan malliseksi suunniteltu.Pari seikkaa uudistuvassa pikku-Jagessa jää vielä mietityttämään. Auton business-hinnat alkavat Suomessa 51 690 eurosta. Valitsemalla Jaguarin sinänsä pätevän AWD-nelivedon saa XE:ssä samalla enemmän tehoa (tyypillisesti 50 hevosvoimaa), mutta kokonaisuuden lisähinta on tuntuva, mallista riippuen jopa noin 10 000 euroa.Se on todella paljon verrattuna siihen, että tärkeimmillä kilpailijoilla nelivedon hinnoittelu on usein maltillisempaa - huolimatta siitä, että Jaguar-asiakkaat tuskin laskevat senttejään kaikkein tarkimmin. Ja missä viipyvät auton farmari- sekä pistokehybridiversiot?Lisää XE:n uudistuksista voit lukea Ilta-Sanomien perjantain paperiversiosta.