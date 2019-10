Talousprofessori bensan ja dieselin uusista päästöpohjaisista hinnankorotuksista Ylelle: ”Tajuavatko päättäjät, mitä tuli sovittua?”

Autot

Talousprofessori bensan ja dieselin uusista päästöpohjaisista hinnankorotuksista Ylelle: ”Tajuavatko päättäjät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta eikö olisi yksinkertaisempaa verottaa suoraan polttoainetta?

Miten myyntilupajärjestelmä vaikuttaisi kuluttajaan?

Kulkutavan vaihtaminen (esim. yksityisautosta junaan tai polkupyörään)

Ajoneuvon vaihtaminen vähemmän kuluttavaan malliin

Käyttövoiman vaihtaminen (esim. bensasta biokaasuun tai sähköön)

Autolla ajamisen vähentäminen

Työn organisointi (esim. etätyöt, videoneuvottelut)