Volkswagen löi kevytmaasturiin 300 pollea - tällaista jälkeä syntyi

Autot

Volkswagen löi kevytmaasturiin 300 pollea - ja tällaista jälkeä sitten syntyi









Volkswagen nosti vuonna 2002 alkuperäisen Golf GTI:n yläpuolelle sen aikakauden mittapuulla rajun laitteen, Golf R32:n. Se oli varustettu mallimerkinnän mukaisella, 3,2-litraisella V6-moottorilla ja nelivedolla. VW vierailutti mallistossa välillä esimerkiksi Passat R36:sta ja Touareg R50:ä, mutta R-mallin Golf on ollut ainoa kiintotähti hinnastossa.Nyt merkki on lanseerannut toisen, pysyvän mallin R-valikoimaan, ja tehnyt sen Golfin kanssa samaan alustaan perustuvasta T-Roc:ista. Kevytmaasturin korkeamman painopisteen kuvittelisi sopivan huonosti vauhdikkaaseen etenemiseen – mutta palataan tähän myöhemmin. T-Roc R:n konehuoneessa peuhaa siis sama kaksilitrainen, 300-hevosvoimainen turbomoottori kuin Golf R:ssä.Perässä on niin ikään sama kaksoiskytkinlaatikko kuin Golfissa, mutta jarrut on raksittu mukaan Golf R Performancesta, eli ne ovat aavistuksen suuremmat ja tehokkaammat. Myös moottorin, vaihteiston ja eturipustukset yhdistävä etuapurunko on nyt tehty alumiinista, tavallisen T-Roc:in teräksisen sijaan.Ulkoisesti ja sisäisesti auto on saanut R-käsittelyn. Puskurit ja helmat ovat aggressiivisemmat kuin muissa T-Roceissa ja väripalettiin on ilmestynyt Golf R:stä tuttu syvänsininen sävy. Sisältä autoa on maustettu manuaalisäätöisillä sporttipenkeillä, litteäpohjaisella ratilla ja monella tapaa hyvin samanlaisella varustelulla kuin Golf R:ää. Nahkaverhoilu – sopii se urheiluhenkiseen autoon tai ei - on lisävaruste.Taannoinen päästörajoituskiristys vei Golf R:n moottorista 10 hevosvoimaa, mutta vielä olennaisempaa on, että se tuntui ruunanneen kulkua erityisesti alarekisterissä. T-Roc R:n lehdistöajot osuvat Nizzan pohjoispuolelle, yhdelle Euroopan parhaista ajoteistä, Route Napoleonille. Vuoristotiellä on runsaasti tiukkoja neulansilmämutkia, joista parhaan ulostulonopeuden aikaansaaminen vaatii todella huolellista valmistelua, T-Roc R tuntuu elävän enemmän kierrosluvun ylärekisterissä kuin alhaalla.Alustaltaan T-Roc R on mainio. Volkswagenilta kerrotaan että R-version alustan kehityksessä ensin luotiin tasapainoiset, vauhtiajoon sopivat ominaisuudet, ja vasta sen jälkeen autoon lisättiin ajonvakautuksen elektroniikka ja katumaastureissa tarpeelliset ominaisuudet ympäripyörähtämisen estämiseen. Myös jarrujen osalta pitää valuttaa kehuja: nykyaikaisten perusautojen jarrut ovat voimakkaasti ylitehostetut, jolloin pieni jarrupolkimen hipaisu valjastaa suuren osan jarrupaineesta käyttöön.T-Roc R:n jarruissa on miellyttävä, lineaarinen tuntuma jolloin kevyt polkimen hipaisu antaa vain kevyen hidastuksen, ja polkimen pohjaan runttaminen valjastaa koko jarrutehon käyttöön. Samoin kaasupolkimen välitys on muutettu: kovasti inhoamani keinotekoinen urheilullisuus on poissa.Usein autonvalmistajilla on tapana antaa kuljettajalle vaikutelma todellista suuremmasta tehoreservistä välittämällä kaasupoljin sellaiseksi, että polkimen ensimmäisen kolmanneksen painalluksen jälkeen kaasuläppä on jo lähes kokonaan auki. T-Roc R:ssä kaasupolkimen liike on selvästi lineaarisempi, ja näin voiman pyytäminen moottorilta loogisempaa.Sen sijaan ainakin esituotantoautojen ohjaus jää aavistuksen kevyen puolelle, erityisesti kovavauhtisessa mutkatieajossa. Tavalliseen arkikäyttöön ohjaus on kyllä reipas ja tunnokas, mutta häviää aavistuksen Golf R:n vastaavalle. VW:llä kuitenkin tehtiin selvästi muistiinpanoja asiasta huomauttamisen jälkeen.Mutta kovia autoja kaupasta voi tänä päivänä ostaa. T-Roc R:n hintalappu, reilut 56 000 euroa, tuo auton joka kiihtyy sataseen nopeammin kuin kahden ensimmäisen sukupolven Porsche Cayenne Turbo S:t ja joka kulkee 250 km/h huippunopeutta, kikautusta aiheuttavan rätinän ja paukkeen säestämänä.