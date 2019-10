Näin kauan uutta Toyota Yarista pitää vielä odottaa - IS kävi jo koeistumassa

Autot

Suomessa Yaris on kyllä ylivoimaisesti eniten rekisteröity pikkuauto, mutta Toyotan mallistossa se on aina ollut Corollan ja sitä edeltäneen Auriksen varjossa. Euroopan tasolla tilanne on toinen ja Yaris on Toyotan tärkein malli. Sitä on myyty mantereellamme kahden vuosikymmenen aikana yli neljä miljoonaa kappaletta, joista puoli miljoonaa hybrideitä.Siinä on syy, miksi uusi Yaris paljastettiin pienelle toimittajajoukolle etukäteen ennen Tokiossa tapahtuvaa virallista ensiesittelyä. IS oli mukana.Lähtökohtana koko uuden Yariksen muutokselle on Toyotan pian melkein kaikissa malleissaan käyttämä TNGA-perusrakenne, josta esitellään nyt pienempi versio. Siinä mittasuhteet ovat muuttuneet niin, että linjat ovat aivan erilaiset kuin ennen.Keula on pidempi, kun tuulilasi ja ajaja on siirretty taaemmaksi. Muotoilijoilla oli lähtökohtana Kuroname, kaunis musta papu, jota tarjoillaan Japanissa uuden vuoden aikaan sekä hyökkäykseen valmiina oleva härkä.Omassa ryhmässään Yaris on ollut korin ulkomitoiltaan vähän kilpailijoitaan pienempi ja pituuden suhteen jatketaan samalla linjalla. Mittaa on 3,945 metriä eli melkeinpä ainoana luokassaan alle neljä metriä.Akseliväli on kuitenkin nyt 2,56 metriä eli viisi senttiä aiempaa pidempi. Kun vielä leveyttä ja raideväliä on tullut samaiset viisi senttiä lisää on sisällä väljempää kuin ennen.Kuljettajalle on rakennettu ikään kuin pesä, missä hän istuu turvallisen tuntuisesti. Tunteelle on perusteita, sillä Toyota lupaa uuden Yariksen olevan maailman turvallisin pikkuauto. Siinä auttaa osaltaan keskiturvatyyny, joka estää matkustajia iskeytymästä toisiinsa kolarissa.Ajajan edessä kojelautaa on pudotettu alemmas ja ohjauspyörää pienennetty, millä on parannettu näkyvyyttä eteenpäin. Mikäli hankkii parhaan varustelun ja sen myötä tuulilasin heijastusnäytön, ei katsetta tarvitse irrottaa tiestä juuri koskaan. Kuljettajaa avustavien järjestelmien määrä on modernin korkealla tasolla ja saatavilla on mm. langaton puhelimen lataustaso.Takatilat ovat Yariksen kokoluokassa kohtuulliset, mutta jos tietää kuljettavansa pitkiä matkustajia takapenkillä ei kannata valita kattoikkunaa. Sen kanssa pääntilat loppuvat yli 1,9 metrisiltä kesken. Tavaratila on samaa luokkaa kuin ennen eli käyttökelpoinen, muttei kookas.Toyotalle hybriditekniikka on tärkeä, onhan sillä varustettuja autoja valmistettu ja myyty kahden vuosikymmenen aikana yli 14 miljoonaa kappaletta. Tuosta määrästä Euroopan osuus on yli neljä miljoonaa autoa, joista 500 000 Yaris hybrideitä. Ikään kuin loogisesti neljännen sukupolven Yariksessa siirrytään neljännen sukupolven hybriditekniikkaan.Sitä on ehditty kehittää edelleen, sillä nykyinen 4. hybridisukupolvi esiteltiin neljä vuotta sitten. Yaris hybridissä on edelleen 1,5-litrainen bensiinimoottori, mutta sillä ei ole iskutilavuudestaan huolimatta mitään tekemistä aiemman kanssa. Uusi moottori on kolmesylinterinen ja ikään kuin lyhennetty versio 2,0- ja 2,5-litraisista.Uuden moottorin terminen hyötysuhde on 40 prosenttia eli huippuluokkaa. Tehoa on tullut 15 prosenttia lisää ja samalla taloudellisuus on parantunut viidenneksellä, Toyota vakuuttelee. Pelkästään sähköllä ylletään jo 130 km/h nopeuteen. Tarkempaa tietoa voimalinjasta annetaan myöhemmin. Silloin kerrotaan myös enemmän vaihtoehtona olevista 1,0- ja 1,5-litraisista bensiinimoottoreista.Nyt Toyota Yaris on globaali automalli, joka myydään samalla nimellä kaikkialla maailmassa. Tokiossa maailmalle esiteltävän mallin Euroopan virallinen ensiesiintyminen lienee maaliskuussa Geneven autonäyttelyssä. Silloin saamme tietää enemmän meillä myytävien versioiden varusteista ja ominaisuuksista. Myynnin alkua pitää odottaa vielä syksyyn 2020 saakka.