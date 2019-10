Autot

Tässä on maailman arvokkain autobrändi juuri nyt – katso myös muut sijoitukset

Maailman johtaviin brändialan konsulttiyhtiöihin lukeutuva Interbrand julkaisee vuosittain Best Global Brands -listauksen. Tuorein TOP-100 -listaus on juuri julkaistu. Suuria muutoksia sijoituksiin ei autojen osalta ole tullut, vaikka yksittäiset brändiarvot ovatkin nousseet tai laskeneet.Listalle mahtuu tänä vuonna 14 autobrändiä sekä Harley-Davidson.Arvokkain autobrändi on osittain jo yhtiön suuruudestakin johtuen edelleen Toyota. Sen edelle sijoittuivat TOP-100 -listauksessa Apple, Google, Amazon, Microsoft, Coca-Cola sekä Samsung. Toyota sijoittui siis kokonaislistauksessa seitsemänneksi. Applen arvo on omaa luokkaansa, 234,2 miljardia dollaria.Alla autobrändit keskinäisessä järjestyksessä. Huomion saattaa kiinnittää esimerkiksi se, että Suomessa suosituista merkeistä TOP-100 -listalla ei näy Skodaa, Volvoa tai Opelia lainkaan. Nissanin brändiarvo on laskenut huomattavasti, samoin Kian ja Land Roverin. Toisaalta Ferrarin ja Porschen arvot ovat jyrkässä kasvussa.1. Toyota (brändiarvo 56,2 miljardia dollaria, +5 prosenttia viime vuoden arvosta)2. Mercedes-Benz (50,8 miljardia dollaria, +5 prosenttia)3. BMW (41,4 miljardia dollaria, +1 prosenttia)4. Honda (24,4 miljardia dollaria, +3 prosenttia)5. Ford (14,3 miljardia dollaria, +2 prosenttia)6. Hyundai (14,2 miljardia dollaria, +5 prosenttia)7. Volkswagen (12,9 miljardia dollaria, +6 prosenttia)8. Audi (12,7 miljardia dollaria, +4 prosenttia)9. Porsche (11,7 miljardia dollaria, +9 prosenttia)10.Nissan (11,5 miljardia dollaria, -6 prosenttia)11. Ferrari (6,5 miljardia dollaria, +12 prosenttia)12. Kia (6,4 miljardia dollaria, -7 prosenttia)13. Land Rover (5,9 miljardia dollaria, -6 prosenttia)14. Mini (5,5 miljardia dollaria, +5 prosenttia)15. Harley-Davidson (4,8 miljardia dollaria, -7 prosenttia)