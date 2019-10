Autot

Uuteen Renault Clioon tulee saataville kuuden vuoden takuu - mutta vain hetkeksi

Tuttu moottori

Varustetasoa kohennettu

Täysin uuden Clion ostaja saa vastinetta rahalle tänä vuonna vielä enemmän, sillä vuoden loppuun saakka autoon saa kuuden vuoden tai 100 000 kilometrin takuun veloituksetta.Tämän jälkeen pidemmästä takuusta pitää maksaa, sillä uuden Renaultin ostajalla on mahdollisuus jatkaa normaali takuuta lisähinnalla viiteen ja jopa kuuteen vuoteen tai 100 000 kilometriin.Moni eurooppalainen valmistaja antaa autoilleen vain kahden vuoden takuun. Renaultissa takuu on ollut jo pitkään neljä vuotta. Nyt Renaultin henkilöautomalliston takuu siis laajenee, mutta ei ilmaiseksi.Uusi Renault Clio on saanut positiivisen vastaanoton kansainvälisessä lehdissä, ja myös Ilta-Sanomien ensitestissä. Clion mallisarjan huipulle asettuva Clio R.S. Line korvaa edellisen sukupolven GT-Linen. Uusimmassa Clio-versiossa on keulalla nelisylinterinen TCe 130 -moottori, joka on jo tavattu uusimmissa Kadjar, Mégane ja Captur -malleissa.Moottorin suurin teho on 96 kW (130 hv) ja vääntömomentti 240 Nm, joka on käytössä jo hyvin alhaisella käyntinopeudella 1 600 r/min alkaen. Voima välitetään etupyörille napakasti toimivan 7-vaihteisen EDC-automaattivaihteiston kautta.Vaikka uusi Clio on sisariaan paljon tehokkaampi ja varustettu automaattivaihteisto kera, on sen virallinen WLTP-yhdistetty kulutus 5,7 litraa sadalla, eli vain puoli litraa korkeampi kuin kahdella muulla Clio-versiolla. Uusi Clio R.S. Line kiihtyy nollasta sataan tasan yhdeksässä sekunnissa, huippunopeus on 200 km/h.Lähtökohtana varustelussa Intens-taso, eli vakiona ovat muun muassa navigointi, täys-led-etuvalot, led-etusumuvalot kulmatoiminnoin, led-sisävalot, sähkötoimisesti taittuvat taustapeilit, takapysäköintitutka sekä automaatti-ilmastointi. Lisäksi R.S. Linen urheilullisuutta korostavat 17-tuumaiset kevytmetallivanteet, R.S. Line puskurit sekä takadiffuusori.Ohjaamossa on hyvän sivuttaistuen antavat R.S. urheiluistuimet, musta kattoverhoilu, punaiset yksilöinnit sisustassa ja turvavöissä sekä kojelaudan keskiosan sekä ovien sisäverhoilun hiilikuitukuvio.Renault Clio TCe 130 EDC7 R.S. Linen ennakkomyyntihinta on 22 390 euroa.