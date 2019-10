Autot

Peugeot teki pikkuautoluokkaan vahvan uutuuden – pian jo Suomessa





Iso lukuhan se on, 22 miljoonaa kappaletta. Sen verran Peugeotin 200-sarjan pikkuautoja on kaikkiaan myyty auton elinhistorian aikana, eli voidaan varsin perustellusti puhua menestystuotteesta.Tällä hetkellä kurvaillaan jo 208-mallimerkinnän alla, josta tulee aivan uusi, toinen sukupolvi vielä ennen vuodenvaihdetta Suomessakin markkinoille. Edellistä 208:aa on meillä saatu rekisteriin hieman vajaat 5 000 kappaletta.Tavallisesti pikkuautoluokan kulkineita vaivaa joko aneeminen muotoilu, ankeat sisätilamateriaalit tai tukkoinen kulku – pahimmassa tapauksessa kaikki ominaisuudet samassa autossa. Nyt uuteen Peugeot 208:aan on kuitenkin tulossa kokoluokassaan aivan uudenlaista tekniikkaa ja fiilistä. Voidaan jopa puhua pikku-Pösön tekevän eräänlaisen comebackin, ja kunnon ryminällä.Autosta on haluttu tehdä kiertelemättä seksikäs ja vastustamaton, mutta säilyttää silti merkin yleiset nykyatribuutit vahvoina mukana. Näin ainakin ranskalaismerkki itse tahtoo asian nähdä.Aivan pieleen muotoilu ei olekaan mennyt, sillä uusi 208 näyttää ainakin allekirjoittaneen silmissä kokoluokassaan lihaksikkaan sopusuhtaiselta.Sisällä on tilaa kohtalaisen hyvin. Autoon mahtuvat istumaan peräkkäisille istuimille ainakin 175-senttiset aikuiset ongelmitta, ja edessä on tilaa myös pitkille henkilöille riittävästi.Jos edessä istuu lyhyt henkilö, mahtuu hänen taakseen pidempikin aikuinen, mutta varsinaista tilaihmettä 208:sta on kuitenkaan turha odottaa. Tavaratila on 265-litrainen.Ensitestissä olleen GT-Line -version sisustamateriaalit eivät aiheuttaneet lainkaan kulmien rypistelyä, ja lisäksi pikku-Pösöön on tuotu tässä kokoluokassa ennennäkemätöntä digitekniikkaa.Uuden 208:n i-Cockpit 3D -mittaristo eli niin sanottu hologrammimittaristo välittää tietoa kuljettajalle kahdella näytön syvystasolla. Näistä ylempään eli kuljettajaa hieman lähempänä olevaan näyttöön tieto välitetään hologrammimuodossa.Ensitestin aikana uusi mittaristo osoittautui hämmästyttävän selkeälukuiseksi ja helpoksi havainnoida. Erilaiset nopeus-, toiminta- ja navigaatioinformaatiot erottuvat miellyttävällä tavalla kolmiulotteisuuden ansiosta toisistaan jo nopealla vilkaisulla, ilman sekavuutta.Tasan 130-heppainen, kolmepyttyinen PureTech-bensiinimoottori vie kevyttä pikkuautoa mukavasti eteenpäin, mutta kiihtyvyydeltään nopeimmaksi on tehty auton e-208 eli sähköversio. Ohjaustuntuma on perusteiltaan kunnossa; kevyt ja nopeahko mutta myös vasteeltaan herkkä kaupunkiajoa ajatellen. Tarkkuutta ohjauksessa voisi olla himppu enemmän. Jousitus sen sijaan tuntui selkeästi pintakovalta varsinkin 17 tuuman pyörin. Ominaisuus välittyy ennen kaikkea auton takapään kautta.Kokonaisuudessa ei siten ole liiemmälti niin aneemista muotoilua, valjua sisustaa kuin heikkoa suorituskykyäkään. Uusi 208 vaikuttaa varsin valmiilta pikkuautolta.Uuden 208:n epäviralliseksi lähtöhinnaksi (Active-varustelu) on arvioitu noin 16400 euroa, ja ensimmäiset autot saapuvat maahamme marraskuussa.