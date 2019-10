Autot

Suomen suosituin automalli menee uusiksi – ensimmäiset kuvat julki

Muotoihin coupé-vaikutteita?

Škoda on julkaissut kaksi ensimmäistä muotoiluluonnoskuvaa, joista saa ensivaikutelman uudesta Octavia-mallista. Octavia on ollut tänä vuonna Suomessa tammi-syyskuun aikana eli kolmen vuosineljänneksen jälkeen maamme suosituin automalli. Syyskuun loppuun mennessä sitä oli ensirekisteröity kaikkiaan 4 318 kappaletta.Uusi Škoda-muotokieli pyrkii yhtiön mukaan siihen, että Škodan historian suosituimman automallin neljäs sukupolvi olisi ilmeeltään entistäkin vahvemmin tunteita herättävä. Muotoilu pyrkii yhdistämään kompaktit ulkomitat erittäin runsaisiin sisätiloihin, ja usein Škoda on siinä onnistunutkin.Muotoiluluonnoksista näkee, että Octavian korin muotoa hallitsee pitkäksi vedetty, laskeutuva siluetti, jota coupémainen kattolinja korostaa. Uuden muotoilun kohokohtia ovat ilmeikäs keula, kookkaat pyörät ja takavaloyksiköt kristallimaisin elementein.Tosin on huomattava, että usein ensimmäiset luonnokset laimenevat huomattavasti tuotantoon asti päästessään – mutta poikkeuksiakin on.Octavian neljäs sukupolvi jatkaa erittäin suositun automallin menestystarinaa. Jo 60 vuotta sitten ensimmäisen kerran esitelty Octavia-mallinimike on varsin suosittu, sillä tähän päivään mennessä sitä on myyty yli 6,5 miljoonaa kappaletta.