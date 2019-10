Autot

Pikku-Pösön täyssähköversio yllättää suorituskyvyllään

Uusi Peugeot 208 tulee saatavaksi myös täyssähköisenä vaihtoehtona, jonka mallinimi on e-208. Sen 100 kW:n (136 hv) sähkömoottori kehittää 260 Nm väännön käytännössä heti liikkeellelähdöstä alkaen. Auton sisätilat ja tavaratila ovat samankokoiset kuin polttomoottoriautossa. Noin 220 litran kokoinen ja hieman reilun 200 kilon painoinen akusto on sijoitettu auton pohjalevyyn.Peugeot e-208 kiihtyy 0-100 km/h vauhtiin 8,1 sekunnissa ja saavuttaa 150 km/h huippunopeuden. Suorituskyky on siis varsin hyvällä tolalla pikkuautoksi.Täyssähkö-Peugeotissa on kiinnitetty erityistä huomiota lämmitykseen: siinä on korkeatehoinen lämmitysvastus (5 kW), joka saa tehonsa korkeajänniteakulta. Ilmalämpöpumppu ja matkustamon automaattinen lämpötilan säätö tarjoavat samanlaista lämmitysmukavuutta kuin polttomoottorilla varustetuissa autoissa. Näin toimintamatka säilyy hyvänä entistä paremman tehokkuuden ansiosta perinteiseen ilmastointilaitteeseen tai lämmitykseen verrattuna. Ilmalämpöpumppuja on ollut täyssähköautoissa ennenkin.Peugeot e-208 on varustettu suurikapasitettisella, 50 kWh:n akustolla, jonka ansiosta toimintamatka on 340 km WLTP-mittaustavan mukaan (450 km NEDC-mittaustavan mukaan). Matkustamon ilmastointijärjestelmään liitetty vesikiertoinen lämmönsäätöjärjestelmä mahdollistaa akkujen nopean latauksen, optimaalisen toimintamatkan ja pidemmän käyttöiän korkeajänniteakulle. Akustolla on kahdeksan vuoden tai 160000 kilometrin takuu.Lisää uudesta Peugeot 208:sta ja sen täyssähköversiosta voit lukea Ilta-Sanomien perjantain printtiversiosta.