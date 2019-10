Autot

Perinteinen automerkki alkaa poistaa polttomoottorimallejaan asteittain – tuttu suomalaisille

Volvo on ensimmäinen perinteinen autonvalmistaja, joka sitoutuu pelkällä polttomoottorilla toimivien autojen asteittaiseen poistamiseen ja automalliensa sähköistämiseen.Tästä vuodesta eteenpäin jokainen uusi Volvo sähköistetään, minkä lisäksi yhtiö paljastaa tänään ensimmäisen sähköautonsa, XC40 Recharge -mallin.XC40 Recharge -sähköauto on ensimmäinen auto Volvon uudessa Recharge-mallistossa, joka käsittää kaikki ladattavat Volvot täyssähkö- tai lataushybridivoimansiirrolla.Recharge-mallistolla pyritään lisäämään Volvon sähköistettyjen autojen myyntiä ja rohkaistaan kannustimien avulla lataushybridien kuljettajia käyttämään mahdollisimman paljon autojen Pure-sähkötilaa.Volvo on ilmoittanut jo aikaisemmin, että se tavoittelee sähköautoilleen 50 prosentin osuutta myynnistään vuoteen 2025 mennessä. Tämä on tärkeä osa kokonaisuutta, jolla ruotsalaismerkki hakee 50 prosentin vähennystä autokohtaisiin pakokaasupäästöihin vuosien 2018 ja 2025 välillä mitattuna.