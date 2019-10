Autot

Tästä Toyotasta ei voi enää heittää "Vitziä" - nimi muuttui myös Japanissa

Leveämpi ja matalampi





Hybridit jyräävät





Vaikka uusi Toyota Yaris esitellään jo nyt, kestää vielä melkein vuoden ennen kuin uutuus löytyy lähimmästä Toyota-liikkeestä. Mutta ainakin paperitietojen ja kylmien tyyppien perusteella voidaan käyttää vanhaa sanontaa: hyvää kannattaa odottaa.Neljä vuotta sitten Toyota alkoi vyöryttää markkinoille uutta TNGA-perusrakennettaan. Tähän saakka siitä on ollut kaksi variaatiota, kookkaammissa autoissa (Camry ja RAV4) käytettävä GA-K ja pykälää pienempien autojen (CH-R ja Corolla) GA-C. Nyt niiden rinnalle tulee Yarikseen pienempi GA-B.Muutosten myötä auton mittasuhteet on pantu kokonaan uusiksi. Akseliväliä ja raideväliä on viisi senttiä nykymallia enemmän, mikä tarkoittaa suurempia tiloja ja luultavasti vakaampaa ajettavuutta. Kori on leventynyt tuon verran, mutta pituudesta on jopa vähän nipistetty ja katto on aikanaan neljä senttiä alempana.Sisätiloissa pienempi korkeus ei juurikaan tunnu, sillä uudessa Yariksessa istutaan alempana. Kattoluukullisessa autossa takana pääntila loppuu kesken, jos matkustajalla on mittaa yli 1,9 metriä. Muuten tilaa on riittävästi. Tavaratila on ennallaan eli käyttökelpoinen, muttei mitenkään runsas.Yaris on ollut pitkään joillakin markkinoilla Vitz-niminen. Nyt tilanne muuttuu eikä pikku-Toyotasta ei enää voi heittää Vitziä, kun myös Japanissa ja Aasiassa myytävät autot ovat jatkossa Yariksia.Euroopassa myytävistä Yariksista nykyisin jo 60 prosenttia on hybrideitä ja Toyota arvioi niiden osuuden kasvavan 80 prosenttiin. Voimalinja on kokonaan uusi. Kolmesylinterinen 1,5-litrainen Atkinson-periaatteella toimiva bensiinimoottori on kehitetty 2,0- ja 2,5-litraisista. Sähkömoottori ja kaikki hybridin rakenteet on uusittu.Tuloksena on noin 15 prosenttia lisää tehoa ja kulutuksen pieneminen viidenneksellä, mutta tarkkoja arvoja ei vielä kerrottu. Vaihtoehtona hybridille jatkavat 1,0- ja 1,5-litraiset bensiinimoottorit.Toyota ei yleensä innostu lupailemaan liikoja, mutta Yariksen luvataan olevan luokkansa turvallisin auto maailmassa. Siinä on vakiona kuljettavaa avustavia järjestelmiä sisältävä Toyota Safety Sense -varustepaketti ja aivan uutena innovaationa keskiturvatyyny. Se estää matkustajia iskeytymästä toisiinsa sivuttaistörmäyksissä. Muutenkin uusi Yaris on materiaaleiltaan ja varusteiltaan aivan uudella tasolla.Lisää uudesta neljännen sukupolven Toyota Yariksesta voi lukea Ilta-Sanomien perjantain printtilehdestä.