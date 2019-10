Autot

Dieselin suosio hiipuu edelleen EU:ssa: muutos sataa muiden vaihtoehtojen laariin

Bensiini ajoi ohi

EU:ssa käyttöön otetuista uusista autoista oli vuoden ensimmäisen kuukauden aikana dieselautoja noin 32 prosenttia. Dieselautojen osuus on viime vuodesta vähentynyt suurimmissa EU-maissa.Poikkeuksena tästä on kuitenkin Saksa, jossa dieselin osuus ensirekisteröinneistä kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana.Suomessa dieselin osuus ensirekisteröinneistä on tällä hetkellä alle viidennes, kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon jälkeen 17,8 prosenttia. Parhaimmillaan uusien dieselautojen osuus oli maassamme lähes puolet rekisteröinneistä.Tammi-kesäkuun aikana uusia dieselhenkilöautoja rekisteröitiin maassamme kaikkiaan 12 302 kappaletta, kun bensiinikäyttöisiä ensirekisteröitiin samaan aikaan lähes kolminkertainen määrä.Vaihtoehtoisilla polttoaineilla kulkevien autojen osuus on vakaassa kasvussa. Alkuvuoden tilastoissa erottuvat erityisesti hybridiautot ja täyssähköautot, joiden osuus on kasvanut selvästi viime vuodesta.Sähköautojen osuus oli kuitenkin edelleen pieni, vain 2,4 prosenttia. Vastaava osuus Suomessa oli 5,6 prosenttia, josta noin kolmannes oli täyssähköautoja ja ladattavia hybridejä noin kaksi kolmannesta.Euroopan autotuotanto väheni alkuvuoden aikana 6,8 prosentilla viime vuoden alkuun nähden. Syynä olivat ensisijaisesti Brexitin tuoma epävarmuus tuotannossa sekä globaalitalouden hidastuminen, joka vähensi uusien uusien autojen kysyntää.Lähteet: ACEA, Traficom