Autot

Vain reilu viikko odotusaikaa: Tältä näyttää uusi Volkswagen Golf





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vain reilun viikon päästä, torstaina lokakuun 24. päivänä, Volkswagen esittelee Golfin kahdeksannen sukupolven. Auto saa maailmanensi-iltansa Saksan Wolfsburgissa.Auton on tarkoitus olla entistäkin digitaalisempi, tarjota enemmän liitettävyyspalveluita kuin koskaan aikaisemmin, olla pakattu täyteen uusia innovaatioita sekä herättää ostajat erittäin ilmeikkäällä muotoilullaan.Tapahtuuko näin, jää siis vielä toistaiseksi nähtäväksi.Volkswagen Golfia on kehitetty jatkuvasti sukupolvesta toiseen, ja siitä on tullut tunnustettu autoikoni ympäri maailman. Ne ominaisuudet, jotka ovat tehneet Golfista maailmanlaajuisen myyntimenestyksen, on nyt saksalaistehtaan mukaan viety kahdeksannen sukupolven versiossa jälleen uudelle tasolle.Uudet taloudelliset moottorit sekä edelleen parannetut teknologiset innovaatiot tarjoavat lisää ajomukavuutta. Digitalisaatioon ja liitettävyyspalveluihin keskittyvien sisätilojen osalta Golfin kerrotaan olevan edelläkävijä.Auton ulkonäön väitetään olevan roisimpi kuin koskaan aikaisemmin, ja silti sen pitäisi olla välittömästi tunnistettavissa Golfiksi. Sisäpuolella raikkaat värit ja materiaalit sekä uusi digitaalinen ohjaamo määrittelevät uuden kompaktin kokoluokan auton tyyliä, Volkswagen kertoo.Uuden kahdeksannen sukupolven Volkswagen Golfin lanseeraus tapahtuu Suomessa ensi vuoden puolella.