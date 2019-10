Talvirenkaiden vaihtoaika lähestyy – näiden ohjeiden avulla varmistat, ettet tee tuhoa autollesi

Autot

Talvirenkaiden vaihtoaika lähestyy – näiden ohjeiden avulla varmistat, ettet tee tuhoa autolle tai itsellesi

Näin vaihdat talvirenkaat

Valitse renkaiden vaihtamiselle tasainen paikka. Kun olet pysäköinyt sopivaan kohtaan, laita käsijarru päälle ja vaihde ykköselle – tai automaattivaihteisto P-asentoon. Käytä aina käsijarrua! Varmista, että auto pysyy paikoillaan asettamalla pyöräkiilat. Jos vaihdat oikeaa takarengasta, pyöräkiilat tulevat vasemman eturenkaan kummallekin puolelle. Jos vaihdat esimerkiksi vasenta eturengasta, pyöräkiilojen paikka on oikean takarenkaan ympärillä. Jos tuettava rengas on ajettu kiinni reunakiveen, yksi pyöräkiila renkaan vastakkaiselle puolelle riittää. Löysää pultteja hiukan jo ennen auton nostamista. Aseta tunkki käyttöohjekirjassa ohjeistettuun oikeaan nostokohtaan auton alle ja varmista, että tunkin kumityyny on paikoillaan. Nosta auto rauhallisesti. Pyöritä pultit yksitellen auki ristikkoavaimella. Kun poistat yhden pultin, jatka irrottamalla vastakkaisella puolella oleva pultti. Aseta pultit huolellisesti pystyasentoon, jotta kierteet pysyvät puhtaina. Ennen kuin kierrät viimeisen pultin irti, aseta ohjuritappi tukemaan rengasta. Aseta vielä lopuksi toinen ohjuritappi navan vastakkaiselle puolelle ensimmäisestä tapista katsottuna. Jos vaihdat renkaita usein moneen autoon, kannattaa harkita akkukäyttöisen mutterinvääntimen hankkimista. Irrotettuasi pyörän, varmista, ettei vanteessa mahdollisesti käytettävä soviterengas jää kiinni pyörännapaan. Tarkista samalla jarrupalojen kunto ja navan puhtaus. Tarkista talvirenkaiden urasyvyydet, renkaiden ikä ja pyörimissuunta. Huolehdi, että käytät talvipyörien kiinnittämiseen oikeita, eli kyseisiin vanteisiin soveltuvia pultteja. Jos olet merkinnyt viime talvena käyttämäsi rengaspaikan, niin vaihda renkaiden paikkoja vaihtamatta kuitenkaan pyörimissuuntaa. Eturenkaat tulevat taakse ja takarenkaat eteen. Aseta rengas paikalleen. Ohjuritapit auttavat myös tässä. Kierrä pultit ensin sormin paikoilleen niin, että yhden pultin kiristämisen jälkeen kiristät vastakkaisen pultin. Kiristä vielä pultit vastaavassa järjestyksessä ristikkoavaimella käsivoimin. Laske auto tunkilla alas ja ota tunkki pois. Kiristä pultit momenttiavaimella. Sopivalla kiristysmomentilla varmistat, että rengas tulee riittävän tiukkaan ja on samaan aikaan helppo irrottaa seuraavalla kerralla. Liian tiukkaan kiristetyt pultit tai mutterit saattavat vaurioitua, tai vaurioittaa vannetta. Käy vielä renkaiden vaihtamisen jälkeen tarkistamassa rengaspaineet. Löydät oikeat paineet käyttöohjekirjasta, kuljettajan puolelta ovenpielestä tai polttoaineen täyttöluukun kannesta. Autoliitto suosittelee käyttämään talvirenkaissa 0,2 baria suosituspaineita korkeampia paineita. Noin 100–200 kilometrin ajon jälkeen jälkikiristä pultit vielä kertaalleen momenttiavaimella.