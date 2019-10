Lisää kantavuutta ja pienempää kulutusta – IS ensitestissä uusi iso päivittynyt Transit

Autot

Fordin isomman eli mallinimensä osalta ”pelkän”, mutta rahtikansan suussa yleensä sen ”ison” Transitin kantavuus on nyt parempi ja polttoaineenkulutus pienempi. Samalla iso Transit on kokenut myös kasvojenkohotukseksi tituleerattavan keula- ja ohjaamouudistuksen.Parannusten takaa löytyy ennen muuta Fordin kevennysprojekti, jolla ison Transitin painoa on tiputettu mallista riippuen jopa 80 kilogrammaa. Myös polttoaineen kulutusta pienentävä Auto-Start-Stop ‑järjestelmä on nyt vakiovarusteena koko mallistossa ja ohjaustehostin on kaksitonnisissa Transiteissa ensimmäistä kertaa sähköinen.Kun samaan syssyyn on yhdistetty myös etu- ja takavetoisiin malleihin saatavilla uusi, kuljettajalle ajossa käytännössä lähes huomaamaton 48 voltin kevythybriditeknologia, on Fordin tavara-automalliston norminmukaista kulutusta saatu alenemaan mallista riippuen enimmillään jopa kahdeksalla prosentilla.Kyseisissä kevythybridimalleissa hihnakäyttöinen integroitu laturi korvaa tavallisen laturin, minkä ansiosta energiaa voidaan ottaa talteen ajoneuvon hidastaessa ja ladata 48 voltin litiumioni-ilmajäähdytteistä akustoa.Varastoitua energiaa käytetään moottorin väännön apuna tavallisen ajon ja kiihdytyksen yhteydessä ja ajoneuvon sähköisiä apulaitteita käytettäessä.Moottoripäivityksessä Transit-mallistoon on ilmaantunut uutuutena myös 185-heppainen tehovaihtoehto, jonka maksimivääntö on 415 Newtonmetriä.Kaikki uudistetut moottorivaihtoehdot hyötyvät lisäksi turboahtimen uudesta muotoilusta, jonka avulla voidaan saavuttaa laajempi vääntöalue aikaisempaa laajemmalla kierroslukualueella.Rahtifirmojen säästötalkoisiin on lisäksi tarjolla nyt myös uusi GPS-paikannusta hyödyntävä eko-opastin, joka ilmoittaa, milloin on hidastettava ja vaihdettava vaihdetta tulevien tilanteiden mukaan. Käytännössä opastin auttaa eniten tilanteissa, jotka eivät vielä ole edes näkyvissä eli vinkka risteyksistä, nopeusrajoituksista ja edessä odottavista mäistä.Uutuutena takavetoisiin Transit-malleihin tulee keväällä 2020 saataville myös uusi 10-vaihteinen automaattivaihteisto. Se sisältää muun muassa toiminnon, joka osaa optimoida vaihteenvalinnan ajoituksen yksilöllisen ajotavan mukaan.