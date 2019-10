IS ensitesti: Euroopan ensimmäinen ladattava hybridipaku – tällainen on Fordin uusi töpseli-Transit

Autot

Perinteisesti dieselillä kulkevien pakettiautojen aikakausi tuskin on loppumassa kovin pian, mutta ravistusta riveihin on jo varmuudella luvassa. Käytännössä dieseleiden kylkeen ovat nimittäin tunkemassa täyssähkö- ja hybridipakut, joista viimeksi mainitun pioneeritittelin saajaksi on nyt varmistunut Ford.Itse varsinaisen nappaajan eli Transit Custom PHEV:n tapauksessa kyse on eräänlaisesta puolisähköpakettiautosta, johon asennettu litrainen bensiinimoottori ei sinänsä vie autoa eteenpäin, vaan toimii ainoastaan ajoakkuja lataavana kiinteänä generaattorina. Eturenkaiden varsinaiseen pyörittämiseen käytetään siis sähkömoottoria, joka saa virtansa tavaratilan alle sijoitetusta ajoakustosta.Mallin enimmillään 56 kilometrin sähkökertamatkaan riittäväksi luvattu ajoakku täyttyy tavanomaisesta 10A kotitalouspistorasiasta reilussa neljässä tunnissa. Varsinaisesta sähköautopistokkeesta sama sujuu aikaan kaksi tuntia ja 45 minuuttia.Sähkötekniikka ei ilahduttavasti ole vaatinut tinkimistä auton nettokantavuudesta, joka on kokoluokalle melko tyypilliset 1130 kilogrammaa. Tavaratila on mittojensa ja muotojensa puolesta täysin sama kuin vastaavassa dieselmallissa.Testilenkillä ensimmäinen huomio kiinnittyy hiljaisuuteen ja ripeään kaupunkikiihtyvyyteen.Ajotuntuma muistuttaa hiukan variaattorivaihteistolla varustettua CVT-autoa, sillä konepellin alle piilotettu bensageneraattori heräilee ja sammuilee aikalailla omia aikojaan, vailla suoraa yhteyttä kulloiseenkin ajotilanteeseen.Ajettavuuseroja dieseliin nähden ei tunnu, eli Transit Custom PHEV etenee ja ohjautuu aivan siinä missä ennenkin. Tuntuma tiehen on toisin sanoen tavara-autoksi varsin hyvä eikä työkonttorin mukavuudessakaan ole juuri moitittavaa.Moottoritiellä olo jatkuu niin sanotusti ihan ookoona, mutta kiihtyvyydestä ei kahdeksankympin jälkeen voi lähinnä kuin unelmoida. Käytännössä mallin menohalut maantiellä supistuvat siis tasavauhtia etenemiseksi.Samalla kasvaa luonnollisesti myös kulutus, joka nousee suunnilleen huonoimmassa mahdollisessa tilanteessa eli tyhjällä ajoakulla ja kaasu pohjassa sataakahtakymppiä edeten pahimmillaan reilusti yli kymmeneen bensalitraan satasella.Selvää siis on, että tällaisenaan töpselipakettiauto ei missään nimessä sovi kaikille. Joskin toisaalta, jos rahtiajot painottuvat kaupunkeihin ja ajosykli mahdollistaa tiheän lataamistahdin, voi kyseessä olla sopivassa täsmäkäytössä hyvinkin kiinnostava vaihtoehto. Pätkäajossa Transit PHEV:in bensiininkulutuksen kun saa tippumaan jopa vain muutamaan litraan sadalla ja auton sähkövoimalinjan parhaista eduista pääsee nauttimaan muutoinkin täysillä.Ehkä reiluinta olisikin verrata bensiinikäyttöistä plug-in -pakua täyssähköpakettiautoon eikä dieseliin.Näin asemoiden Transit Custom PHEV:n valteiksi nousevat sähkökäytön etujen ohella esimerkiksi nopea tankattavuus ja vastaavia täyssähköjä huomattavasti pidempi kertatoimintamatka. Silloin satunnaiset pidemmät työajotkin sujuvat tarvittaessa ilman ylimääräistä lataussäätöä.Fordin uuden töpselipakun hintaa ei ole toistaiseksi julkistettu, mutta huhut kertovat sen pyörivän pakettimallina todennäköisesti noin 50000 eurossa ja kahdeksanpaikkaisena Tourneo-pikkubussina luultavasti karkeasti kymppitonnin kalliimpana, eli hintaluokassa noin 60000 euroa.Suomeen molemmat versiot eli Transit ja Tourneo Customit saapuvat joka tapauksessa keväällä 2020.