Uutta laatikkoa ja 160-heppainen puolitoistalitrainen – IS koeajossa Nissan Qashqain tuorein malliversio





Riittävää ajamisen vaivattomuutta. Siinä lyhyt summaus, jolla Nissanin Qashqai -kaupunkimaasturin voimalinjauudistuksen voi kuvata – ainakin 160-heppaisesta automaattimallista puhuttaessa.Käytännössä Qashqain entiset 1,2- ja 1,6-litraiset bensiinimoottorit on siis vuoden alusta lukien korvattu uudella 1,3-litraisella, aiemmin muun muassa monista Mersu- ja Renault-malleista tutulta 1,3-litraisella turboahdetulla nelisylinterisellä bensakoneella. Samaa perusmoottoria myydään siis kahtena eri tehoversiona eli 140- ja 160-hevosvoimaisena, joista satanelikymppisen kaverina on aina manuaalivaihteisto, mutta isomman saa myös automaattina.Automaattimallin valitsija pääsee uuden koneen lisäksi nauttimaan myös kokonaan uudesta vaihteensiirtotekniikasta, sillä entinen aika kuminauhamainen – joskin kyllä luotettava – portaaton CVT-tekniikka on uudistuksessa korvautunut niin ikään muun muassa Renaulteista jo tutulla kaksoiskytkinautomaatilla.Eli eikun keppivalitsin D:lle ja menoksi.Uusi laatikko tuntuu toimivan Qashqaissa kaiken kaikkiaan kivasti ja meno on lähestulkoon saumatonta.Myös isommassa moottorissa riittää hyvin arkivoimaa, vaikka aivan 160-heppaiseksi autoa ei aina tahdokaan uskoa. Lieneekö syy katumaasturikorin koossa, painossa vai missä, mutta ripeydeltään Qashqai on joka tapauksessa tavallinen perheauto, ei mikään ohituskaistahirmu.Kulutukseltaan uusi bensa-automaatti vaikuttaa siedettävältä, eli sekalaisessa, sen enempää säästöajoa korostamattomassa tavallisessa taajama-maantie -pyörityksessä bensiiniä sai palamaan reilut seitsemän litraa satasella.Uutta voimalinjaa lukuun ottamatta Qashqai onkin sitten aika lailla ennallaan.Suosittu katumaasturi-Nissan tarjoaa siis yhä aika perushyvää ja varsin moneen taipuvaa, kohtuullisen hyvin varusteltua kokonaisuutta, minkä ohella myös hinta on kilpailijoihin nähden linjassa.Ehkä eniten uudessa bensa-automaatissa jäävät silti harmittamaan juuri eurot. Satakuusikymppisen koneen pakollisuus automaatin yhteydessä kun nostaa kokonaiskustannusta yllättävän monella tonnilla. Siinä onkin sitten finansseissa pientä miettimistä, jos muuten riittäisi se ihan vaan hinnat alkaen -perusmalli.