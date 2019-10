Autot

IS koeajossa Skodan ensimmäinen tuplaturbomalli – muuten kiva, mutta naurettavat tekomurinat vain nolottavat





Yksi malli, yksi kone. Skoda Kodiaq RS:n ostajaa ei turhilla linjavalinnoilla kiusata, sillä 240-heppainen ja tasan 500 newtonia vääntävä tuplaturbodiesel seitsenpykäläisen DSG:n kera on yksinkertaisesti se, mitä RS-kuoriseen Kodiaqiin Skodalta tarjotaan. Tai siis toki lisävarusteista, väreistä ja sen sellaisesta pääsee ostohousuissa ruksimaan, mutta muuten, yhtä kaikki: Tämä on nyt tässä, ota tai jätä.Kodiaq RS:n erikoisuus ei joulua odota, vaan löytyy heti, kun auton sisään pääsee. Painan innoissaan käynnistysnappia.Mutta mitä? Tätä kurnutusta ei tahdo todellakaan uskoa nelipyttyiseksi. Onko..? Siis onko tämä kuutonen? Vai kasi? Mitä ihmettä? Painelen kaasupoljinta. Ei ole todellista.Eikä olekaan. Skoda on nimittäin valinnut Kodiaq RS:n erityisyyden korostamiseen äänigeneraattoreiden avulla toteutetun poikkeuksellisen voimakkaan, tekokeinolinjan, jonka tavoitteena lienee tarjota asiakkaalle jonkinlaista erityistä sporttioloa.Mutta onnistuneesti vai ei? Siitä voi kyllä olla useampaakin eri mieltä.Alun hämmennystä lukuun ottamatta ainakaan aidoilla isokoneisilla urheiluautoilla edes joskus ajanut ei lopputuloksesta varmuudella hämäänny. Vaan suorastaan kiusaantuu.Murina on muhkeaa, mutta hyvin muovista, ja kuulostaa ainakin näin nelikymppisen, aika paljon erilaisia autoja vuosien varrella ajaneen setämiehen korviin luvalla sanoen vain typerältä.Ehkä toisin olisi, jos ikää olisi nyt puolet vähemmän, en tiedä.Joka tapauksessa Skoda Kodiaqin RS-äänet eivät kuulu pelkästään auton sisälle, sillä perusdieselin pakoputkistoon on asennettu tehtaalla myös kaiuttimet(!) jotka varmistavat myös ulkopuolisten ilahduttamisen. Tekee melkein mieli huutaa.Mutta sitten löytyykin se todellinen herkku. Skodan lisä-äänet saa valikkonapista ensin hiljaisemmalle ja lopulta kokonaan pois! Voi onnen päivää.Joten eikun takaisin baanalle ja arkeen, jossa Kodiaq näyttääkin heti parhaat puolensa. Jopa matalaprofiilirenkailla kiusattu RS-versio on nimittäin oikein mukava matka-auto. Moottori vetää esimerkiksi todella kivasti ohituksiin, eikä alustassakaan ole sen kohtuullisesta napakkuudesta huolimatta tarjolla tällaisissa tuotteissa joskus koettua ikävää kärsimysurheilullisuutta.Myös äänieristys on nyt hyvä, mikä ei ole ollut tsekkimerkin osalta aina mikään itsestäänselvyys.Kokeilen tekoääniä vielä ripeämmässä mutka-ajossakin, mutta ei. Dieselin oikeat kierrosäänet sekoittuvat generaattorin tietokonepelibassoihin ristiriitaisesti ja tekevät tunnelmasta taas kerran sekavan. Siis pois, töks, todellakin.Kodiaq RS:n aidosti suurimmaksi mukavuuspuutteeksi nouseekin ääniongelman lopullisen selättämisen jälkeen vanha tuttu konsernivaiva, eli DSG-laatikon hiukan kiusallinen odottelutaipumus. Siis se, joka esiintyy esimerkiksi risteyksissä ja kadunvarren taskuparkkiin veivatessa. Mokoman kun vielä saisi naputeltua äänten tapaan valikoista veks niin hyvä olisi.Loppujen lopuksi Kodiaq RS paljastuu – ei siis rataraaseriksi vaan pikemminkin premiumia siekailematta hätyytteleväksi isokoriseksi, kohtuullista hiukan tehokkaammaksi perhedieseliksi, jossa on tarjolla niin todellista tilaa kuin aitoa matkamiellyttävyyttäkin.Vastapainona pistelee tosin auton hinta, joka kohoaa lisävarusteiden kera jopa yli 70000 euron. Se on paljon, vaikka lopputulos olisi kuinka seitsenpaikkainen ja kuinka viimeisimmällä tietoviihdetekniikalla kuorrutettu millainen matkanautinto tahansa.