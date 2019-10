IS paikan päällä Portugalissa: Peugeot palaa innovatiivisena – pikkuautoluokkaan tulossa aivan uudenlaista tekniikkaa

Autot

IS paikan päällä Portugalissa: Peugeot palaa innovatiivisena – pikkuautoluokkaan tulossa aivan uudenlaista tek





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaiken tavanomaisemman kehitystyön – muun muassa kolme eri voimalinjasuuntaa – lisäksi pikku-Pösöön on tuotu tässä kokoluokassa ennennäkemätöntä digitekniikkaa.Uuden 208:n i-Cockpit 3D -mittaristo eli ns. hologrammimittaristo välittää tietoa kuljettajalle kahdella näytön syvystasolla. Näistä ylempään eli kuljettajaa hieman lähempänä olevaan näyttöön tieto välitetään hologrammimuodossa.Koko innovaation idea on, että näytettävä tieto on dynaamista ja lähempänä tai kauempana kuljettajan katsetta riippuen tiedon kiireellisyydestä tai sen tärkeydestä, lisäten näin esitettynä kuljettajan reagointinopeutta noin puoli sekuntia. Lisäksi konseptin ideana on, että kaikki tieto välittyy kuljettajan silmien tasolle.Ilta-Sanomat on jo tänään torstaina ehtinyt ottaa ensituntumaa uuteen 208:aan. Lyhyesti voi sanoa, että uusi mittaristo osoittautui hämmästyttävän selkeälukuiseksi ja helpoksi havainnoida. Erilaiset nopeus-, toiminta- ja navigaatioinformaatiot erottuvat miellyttävällä tavalla kolmiulotteisuuden ansiosta toisistaan jo nopealla vilkaisulla, eikä uusi innovaatio tuntunut lainkaan sekavalta, kuten ehkä saattaisi etukäteen arvella.Uusi hologrammimittaristo on 208:ssa jo toiseksi alimmasta Allure-varustetasosta alkaen vakiovarusteena. Näin ollen on erittäin todennäköistä, että tähän uutuusmittaristoon ”pääsee käsiksi” pikkuautoluokassa jo alle 20000 euron hankintahinnalla, sillä uuden 208:n epäviralliseksi lähtöhinnaksi on arvioitu noin 16399 euroa.Peugeotin monesti palkittu i-Cockpit-ohjaamo on uudessa 208:ssa samaan tapaan suunniteltu ergonomisesti kolmitasoiseksi kuin muissakin Peugeot-mallistoissa. Kyseinen ohjaamokonsepti on jo viidessä miljoonassa Peugeotissa. Aivan kaiken pituisille ja jokaiselle kehonrakenteelle ohjauspyörän yli luettava konsepti ei kuitenkaan sovellu ongelmitta.Lisää uudesta Peugeot 208:sta voit lukea myöhemmin IS:n paperiversiosta sekä luonnollisesti myös verkosta.