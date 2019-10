Autot

ParkkiPaten 50 euron valvontamaksu paisui lähes 6000 euron kuluksi – reklamoinnista ei ollut apua

Auto olisi saanut seistä kaksi tuntia, jos siinä olisi ollut pysäköintikiekko. Kiekko jäi autoilijalta kuitenkin laittamatta. Seurauksena oli 50 euron valvontamaksu, jota mies ei maksanut.Viiden karhulaskun jälkeen kuski reklamoi. Reklamointi ei tuottanut tulosta, ja kolmen vuoden takaisen laskun kohtalo ratkaistiin Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.Autoilijalle lankesi lähes 6000 euron lasku pysäköintikiekon unohtamisesta.Mies vei kiistan edelleen hovioikeuteen, joka ei myöntänyt valituslupaa.Pysäköintimoka sattui toukokuussa 2016, kun mies pysäköi autonsa Seutulantie 3-5:n alueelle Järvenpäässä. Pysäköinti oli ParkkiPaten valvonnassa.ParkkiPaten ja autoilijan välille tuli kiista olivatko pysäköintimääräykset merkitty riittävän selvästi. Pysäköintiä koskevista määräyksistä kertova tarra oli ollut näkyvillä.Käräjäoikeudessa todisteina oli pysäköintifirman ottamia valokuvia.Autonsa pysäköinyt kiisti kanteen. Miehen näkemys oli, että paikalla ei ollut kylttiä, joka olisi kertonut pysäköinnin rajoituksista. Hän piti merkintöjä riittämättöminä ja totesi, ettei ollut tullut niistä edes tietoiseksi.Autoilija oli käynyt osoitteessa olleen rakennusliikkeen työmaalla, joka oli tien toisella puolella. Kiekon käyttöpakosta kertova tarra oli miehen mukaan ollut kiinteistön ovissa. Hän oli pysäköinyt autonsa piha-alueella olevaan parkkiruutuun ja ajanut pihaan Emalitehtaankadun liittymästä.Kun mies meni rakennustyömaalle sovittuun tapaamiseen, seisoivat muut osallistujat pihassa pysäköintimerkin edessä eikä mies huomannut merkkiä.Autoilijan mielestä merkinnät olivat puutteelliset. Parkkifirman olisi miehen mielestä pitänyt merkitä alue selkeämmin.Alueelle on mahdollista tulla kahdesta eri suunnasta. Oikeudessa todistajana kuultu parkkiyrityksen pysäköinninvalvoja kertoi, että sen vuoksi molemmissa saapumissuunnissa on pysäköinninvalvontamerkkejä.Autoilijan näkemys merkin puuttumisesta tukee oikeuden ratkaisun mukaan ainoastaan hänen oma näkemykseksensä. Parkkifirman todistaja pystyi osoittamaan, että paikalla oli laputushetkellä pysäköintimerkki. Oikeus toteaa ratkaisussaan, että merkki on ollut pihaan ajavan kuljettajan havaittavissa.Oikeus hyväksyi parkkifirman vaatimukset. Autoilijan on maksettava parkkifirman 3543 euron oikeudenkäyntikulut, 50 euron parkkimaksu ja noin 40 euron muut kulut. Hänen on maksettava myös omat 2108 euron asianajokulut. Parkkikiekon unohtaminen maksoi lähes 6000 euroa.Autoilija vei kiistan edelleen Helsingin hovioikeuteen, joka ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Hovioikeus ratkaisi kiistan maanantaina.