Suositun automerkin suosio romahti Ruotsissa – myynti pahasti pakkasella!

Ruotsin autokauppa hiipuu – näin radikaalisti kymmenen kärki eroaa suomalaisesta

on tänä vuonna totuttu kuulemaan ankeita uutisia autoalalla, sillä uusien autojen rekisteröinnit ovat syyskuun jälkeen tasan kymmenen prosenttia jo valmiiksi heikkoa viime vuotta jäljessä.Huono kauppatilanne on näkynyt jo joidenkin toimijoiden yt-neuvotteluina, joiden tuloksena autoalan henkilökuntaa on jouduttu maassamme irtisanomaan.Ruotsissa on moni asia autoalalla ollut pitkään paremmin, mutta nyt myös siellä myynti takkuaa. Kaikkiaan henkilöautojen ensirekisteröinnit ovat tammi-syyskuun ajalta -12,1 prosenttia viime vuotta jäljessä. Siis enemmän kuin Suomessa.Kärkipaikalla keikkuu odotetusti ruotsalaisille kotimainen Volvo, jota saatiin syyskuussa kilpiin kaikkiaan 4 268 kappaletta. Tammi-syyskuun ajalta Volvon ensirekisteröinnit ovat kuitenkin peräti -21,6 prosenttia pakkasella.Suomen rekisteröintitilaston kärjessä on tammi-syyskuun jälkeen Toyota.Toisena Ruotsissa on Volkswagen, jonka sijoitus on Suomessa kolmas. Senkin kysyntä on Ruotsissa selvässä, -28,3 prosentin laskussa viime vuoden tammi-syyskuuhun verrattuna.Kolmantena Ruotsissa on Kia (+7,9 prosenttia), joka Suomessa sijoittuu kuudenneksi. Ruotsissa rekisteröitiin syyskuussa kaikkiaan 2 182 uutta Kiaa.Suomen tämänhetkinen ykkösmerkki Toyota sijoittuu Ruotsissa vasta neljänneksi 1 914 kappaleellaan (-4,9 prosentin lasku).Sijat 5 – 7 vievät Ruotsissa premiummerkit BMW (-5,0 prosenttia), Mercedes-Benz (-1,8 prosenttia) ja Audi (-1,2 prosenttia). Suomessa niiden sijoitukset ovat 12., 7. ja 11. Premium myy siis naapurissamme paremmin. Siihen lienee syynä meikäläinen autovero, joka heikentää suomalaisostajan suhteellista ostovoimaa Ruotsiin verrattuna.Sijalle kahdeksan Ruotsissa sijoittuu Skoda (+0,8 prosenttia kasvua), joka on tällä hetkellä Suomen toiseksi suosituin automerkki. Ruotsissa saatiin syyskuussa kilpiin 1 225 uutta Skodaa, Suomen luku oli 854 kappaletta.Yhdeksänneksi Ruotsissa ylsi viime kuussa Hyundai (+8,1 prosenttia) 717 autollaan. Suomessa Hyundain sijoitus oli 10.Kymmenenneksi naapureidemme tilastossa ylsi Ford (-15,6 prosenttia), mutta suomalaiset ovat ostaneet Fordia tänä vuonna aina sijan viisi arvoisesti.Ruotsin rekisteröintitilasto eroaa siis varsin radikaalisti omastamme. Huomionarvoista on sekin, että ennen niin suosittu Nissan ei enää yllä Ruotsissa edes kärkikymmenikköön, ja jopa Renault on ajanut sen ohi. Nissanin rekisteröinnit ovat Ruotsissa tammi-syyskuun ajalta peräti -41 prosenttia pakkasella viime vuoteen nähden.Onko ikisuosikki Nissan Qashqain suosio jostain syystä hiipumassa? Sen ensirekisteröinnit ovat pudonneet tämän vuoden tammi-syyskuussa Suomessakin peräti -27,2 prosenttia. Se ei ole enää ihan pikku juttu.