Miksi avoauto on erityisen ajankohtainen nyt syksyllä? Esimerkkinä BMW:n uusi kangaskattonen Z4









Avoauto jos mikä on Suomessa aina aito erikoisauto, merkistä riippumatta. Ostajalle tämä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että joka ikinen uusi cabriolet ja roadster on käytännössä tehdastilausmalli. Eli malli, jollaista on tyypillisesti aika turha odotella maahantuojan valmiista tilausputkesta tai varsinkaan varastosta nopeasti saatavaksi.Jos uuden avon siis mielii saada ensi kesäksi alleen ja vieläpä tarkalleen niillä valinnoilla ja varusteilla kuin itse haluaa, on ensi kesän avo laitettava tilaukseen nyt.Eräs harvalukuisten uusien avoautojen listalta löytyvä mallinimi on BMW:n legendaarinen Z4, jonka tuorein mallisukupolvi ilmestyi myyntiin tämän vuoden keväällä.Perinteidensä mukaisesti Z4 on yhä klassinen kaksipaikkainen roadster, jonka tunnusmerkkejä ovat muun muassa matala painopiste, leveä raideleveys ja huippuluokan tietuntuman mahdollistava 50:50 painojakauma. Edeltäjäänsä nähden uusi Z4 on ennen muuta pidempi ja leveämpi, minkä lisäksi kuljettajan paikka on sijoitettu nyt aiempaa keskemmäs koria.Myös jousitus on suunniteltu kokonaan uudelleen ja saatavilla ovat nyt BMW:n lähes kaikki tuoreimmat digiherkut, aina mallissa aiemmin näkemättömästä hud-näytöstä alkaen.Ajettavuudeltaan uusi Z4 on jopa parempi kuin edeltäjänsä. Eikä tämä luonnehdinta ole sitä vanhaakaan mallia kohtaan todellakaan mikään moite.Moottoreiksi saatavilla on joukko turboahdettuja bensiinikoneita, joista koeajoautoon oli valikoitunut malliston pienin kaksilitrainen nelonen. Sillä Z4 tarjoaa Suomen oloihin täysin riittävän upean suorituskyvyn ja kokonaisnautinnon, josta ei oikein valittamista tahdo keksiä.Luonteeltaan uusikin BMW Z4 on silti yhä selvästi enemmän Kaivopuiston kiertämiseen suunniteltu bulevardisportti kuin puritanistinen rataraaseri.Ja mutkatiellä selväksi käy, että avokori on entistäkin jäykempi eikä jää tärisemään reippaammassakaan montussa.Eniten Z4:ssa harmittaa korimallin yksipuolinen tilankäyttö ja minkäänlaisen takaistuimen totaalinen puuttuminen, eli ainoaksi autoksi Z4 soveltuu vain harvoille.Kaikkiaan uusinta avobemaria voi tituleerata rehelliseksi perinneherkuksi, jonka pelkkä katseleminen tuo mieleen kesän. Sekä menneen että tulevan.