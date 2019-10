Näin paljon hallituksen suunnittelema sähköautolaki maksaisi kiinteistölle – yksi maakunta jäämässä ulkopuolelle

Autot

Näin paljon hallituksen suunnittelema sähköautolaki maksaisi kiinteistölle – yksi maakunta jäämässä ulkopuolel

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eilen julkisuuteen tulleessa lakiluonnoksessa esitetään, että kaikkiin uusiin tai laajasti korjattaviin asuinrakennuksiin, joissa on yli neljä pysäköintipaikkaa, täytyisi jatkossa rakentaa jokaiselle paikalle sähköautojen latausvalmius.Rakennuksen omistajan tulisi lisäksi järjestää asukkaalle mahdollisuus latauspisteeseen, mikäli asukas hankkii käyttöönsä sähköauton.Ilta-Sanomat löysi lain taustamateriaaleista myös Motiva Oy:n selvityksen, jonka mukaan suunniteltujen pakkoasennusten ja -remonttien yksikkökustannukset ilman arvonlisäveroa ovat putkituksen osalta 60–80 euroa per metri, peruslatauspisteelle 1 100–2 300 euroa per kappale ja pikalatauspisteelle 25 000–50 000 euroa kappale.Lain kustannusarviossa arvellaan, että yhteensä putkituksia tehtäisiin lain myötä vuoteen 2030 mennessä satoja tuhansia tai jopa lähes miljoona. Uusia latauspisteitä asennettaisiin puolestaan lain myötä kymmeniä tuhansia.Putkien, kaapeleiden ja latauslaitteiden pakollinen asentaminen lisäisi selvityksen mukaan työllisyyttä erityisesti sähköasennusyrityksissä. Bisnestä olisi lisäksi luvassa myös latauspisteiden valmistajille sekä erilaisia lataamiseen liittyviä palveluja tarjoaville yrityksille eli lähinnä operaattoreille.Lakiluonnoksen mukaan sähköajoneuvojen pakkolatauspisteitä koskeva uusi laki ei koskisi Ahvenanmaata, jossa maakuntahallinto päättää kiinteistöjä koskevista sähköautopykälistään itse.