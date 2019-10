Koeajossa Škoda Scala: Tilava ja käytännöllinen pikkuperheen auto – 1,5-litraisella koneella myös ripeä

Autot

Škoda Scala: Tilava ja käytännöllinen pikkuperheen auto – 1,5-litraisella koneella myös ripeä













Kun nykyään lukee arvioita uusista Škoda-malleista, painotus on miltei poikkeuksetta niiden suurissa sisätiloissa. Škoda Scala ei tee poikkeusta sääntöön. Tämäkin kirjoitus olisi voinut alkaa suoraan luonnehdinnoilla ”itseään suurempi” ja ”tilaihme”, vaikka ulkoisesti Scala ei edes ole erityisen kookas, kutakuinkin Volkswagen Golfin kokoinen.Taikuus avautuu vasta sisällä. Konsernin käyttämästä skaalautuvasta pohjalevystä on otettu kaikki irti. Sekä etu- että takaistuimilla on auton ulkomittoihin nähden yllättävän runsaasti tilaa.Luokassaan suuri, 467-litrainen tavaratila ja kooltaan fiksut lokerot pikkutavaroille matkustamossa nostattavat mielikuvaa väljyydestä, mutta mistä autoluokasta nyt puhutaan? Rapid-mallin korvaava Scala on viistoperäinen piilofarmari, jos sellainen luokittelu sallitaan. Valmistaja itse käyttää luokitusta hatchback eli viistoperä.Koeajossa ollut yksilö oli Launch Edition -malli, jota ei enää löydy hinnastosta. Vastaava auto on 1,5-litraisella bensiinimoottorilla varustettu DSG-automaatti Style-varustetasolla. Lanseerausversion mittaristo oli nykykatsannossa jopa alkeellinen analoginen esitys. Stylen valitsevat saavat vakiovarusteena muokattavan Virtual Cockpit -digimittariston.Kojelaudan ”kelluva” kosketusnäyttö on varustetasosta riippuen 6,5-9,2-tuumainen. Liitettävyysominaisuudet ovat ajan tasalla, mutta puhelimen lataus piuhalla onnistuu ainoastaan USB-C-porttien kautta. Tämä käytäntö ikävä kyllä yleistyy autonvalmistajien keskuudessa.Melko loogisesti käyttäytyvässä tietoviihdejärjestelmässä joutuu muutamassa kohdin takaisin-komennon sijasta palaamaan perusnäkymään päästäkseen jälleen eteenpäin. Ihan kaikki arkiset komennot eivät löydy kojelaudan vähäisistä mekaanisista painikkeista. Näytön syövereihin pitää kurkistaa, jos esimerkiksi haluaa ohjauspyörään lämpöä.Ajettavuudeltaan Scala ei valmistajan pienen pään malleista paljon eroa. Aluksi kaasupolkimen painallukset ja seitsemänvaihteisen kaksoiskytkinvaihteiston toiminta tuntuivat pelaavan keskenään eri peliä, kunnes auton käytös tuli tutuksi. Lähdöissä ohjauksen tehostus vaikutti liioitellun kevyeltä.Maantie- ja moottoritiepainotteisessa ajossa tuntuma tiehen jämäköityi ja samalla 150-hevosvoimainen moottori osoittautui yllättävän terhakaksi – varsinkin kun tökkäsi vaihteenvalitsimen D-asennosta Sportiin. Scala nieli myös tien epätasaisuudet vaivatta.Tehosta piittaamaton ja pienellä kuormalla ajava saattaa päätyä ihan tyytyväisenä kolmisylinteriseen, 95 tai 115 hevosvoimaa kehittävään yksilitraiseen bensiinikoneeseen. Hevosvoimista ja varustetasosta tinkimällä sekä käsivalintaisen vaihteiston valitsemalla hintaeroa voi syntyä malliston halvimman ja kalleimman välillä lähemmäs 10 000 euroa. Maa-/biokaasuversio täydentää Scala-malliston talven aikana.